Topo

Notícias

Homem que atacou centro do ICE queria 'aterrorizar' agentes migratórios

25/09/2025 18h15

O homem armado que abriu fogo contra um centro de detenção de imigrantes em Dallas (Texas) aparentemente atuou sozinho e buscava "aterrorizar" agentes federais, disseram autoridades americanas nesta quinta-feira (25).

Joshua Jahn, de 29 anos, morreu com um disparo autoinfligido após o ataque, realizado de um telhado, contra o centro de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos (ICE, sigla em inglês) na quarta-feira.

Um imigrante que estava detido na instalação morreu e outros dois ficaram feridos, mas as autoridades afirmaram que o alvo de Jahn era o ICE, a agência responsável principalmente por executar a promessa do presidente Donald Trump de expulsar milhões de imigrantes sem documentos.

Nancy Larson, procuradora federal interina para o Distrito Norte do Texas, disse em coletiva de imprensa que uma série de anotações encontradas na residência de Jahn detalhavam suas motivações.

"Está claro por essas notas que ele estava mirando nos agentes e no pessoal do ICE", disse Larson. "Ele esperava que suas ações aterrorizassem os funcionários do ICE e atrapalhassem seu trabalho", que ele chamou de tráfico humano.

"A trágica ironia de seu plano maligno é que foi um detido quem morreu, e outros dois detidos os que ficaram feridos", acrescentou.

O agente especial do FBI Joe Rothrock disse que Jahn aparentemente dedicou meses de planejamento ao ataque e havia comprado legalmente o rifle usado em agosto.

O diretor do FBI publicou no X uma foto de cinco de suas balas não disparadas, uma das quais estava marcada com as palavras "ANTI-ICE".

"Suas afirmações eram claramente anti-ICE", disse Larson. "Dito isso, não encontramos evidências de pertencimento a nenhum grupo ou entidade específica".

O papel central do ICE na ofensiva migratória de Trump gerou fortes críticas da esquerda, pelo uso de agentes armados e mascarados em batidas em locais públicos contra imigrantes sem documentos.

O Departamento de Segurança Interna (DHS) afirma que os ataques contra o ICE aumentaram 1.000% desde o início das batidas, no começo do segundo mandato de Trump.

Trump culpou pelo ataque em Dallas a retórica contra o ICE vinda dos "Democratas da esquerda radical".

Após as batidas migratórias do ICE em Los Angeles, que provocaram distúrbios e protestos no início deste ano, Trump enviou a Guarda Nacional e os Fuzileiros Navais americanos para a cidade californiana.

cl/sms/jz/val/lm/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Aston Villa vence Bologna (1-0) na Liga Europa e alivia crise

Banheiro público de quase US$ 1 milhão é alvo de críticas em Los Angeles

Áustria comemora "ganho de cérebros" ao atrair 25 acadêmicos dos EUA após cortes

UNRWA deve fazer parte da reconstrução de Gaza, diz seu diretor à AFP

EUA autoriza venda de US$ 1,23 bi em mísseis à Alemanha

Barça vence de virada na visita ao Oviedo (3-1) e segue ritmo do líder Real Madrid

Mijaín López pede "abertura" ao mundo para que esporte cubano volte à elite (entrevista à AFP)

Wall Street fecha em queda; perspectivas de cortes dos juros se moderam

Capacitação de generalistas pode agilizar jornada do paciente, diz SBR

Trump diz que "não permitirá" que Israel anexe a Cisjordânia

Por que a Europa tem dificuldades para se defender de drones?