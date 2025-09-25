Homem que atacou centro do ICE queria 'aterrorizar' agentes migratórios

O homem armado que abriu fogo contra um centro de detenção de imigrantes em Dallas (Texas) aparentemente atuou sozinho e buscava "aterrorizar" agentes federais, disseram autoridades americanas nesta quinta-feira (25).

Joshua Jahn, de 29 anos, morreu com um disparo autoinfligido após o ataque, realizado de um telhado, contra o centro de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos (ICE, sigla em inglês) na quarta-feira.

Um imigrante que estava detido na instalação morreu e outros dois ficaram feridos, mas as autoridades afirmaram que o alvo de Jahn era o ICE, a agência responsável principalmente por executar a promessa do presidente Donald Trump de expulsar milhões de imigrantes sem documentos.

Nancy Larson, procuradora federal interina para o Distrito Norte do Texas, disse em coletiva de imprensa que uma série de anotações encontradas na residência de Jahn detalhavam suas motivações.

"Está claro por essas notas que ele estava mirando nos agentes e no pessoal do ICE", disse Larson. "Ele esperava que suas ações aterrorizassem os funcionários do ICE e atrapalhassem seu trabalho", que ele chamou de tráfico humano.

"A trágica ironia de seu plano maligno é que foi um detido quem morreu, e outros dois detidos os que ficaram feridos", acrescentou.

O agente especial do FBI Joe Rothrock disse que Jahn aparentemente dedicou meses de planejamento ao ataque e havia comprado legalmente o rifle usado em agosto.

O diretor do FBI publicou no X uma foto de cinco de suas balas não disparadas, uma das quais estava marcada com as palavras "ANTI-ICE".

"Suas afirmações eram claramente anti-ICE", disse Larson. "Dito isso, não encontramos evidências de pertencimento a nenhum grupo ou entidade específica".

O papel central do ICE na ofensiva migratória de Trump gerou fortes críticas da esquerda, pelo uso de agentes armados e mascarados em batidas em locais públicos contra imigrantes sem documentos.

O Departamento de Segurança Interna (DHS) afirma que os ataques contra o ICE aumentaram 1.000% desde o início das batidas, no começo do segundo mandato de Trump.

Trump culpou pelo ataque em Dallas a retórica contra o ICE vinda dos "Democratas da esquerda radical".

Após as batidas migratórias do ICE em Los Angeles, que provocaram distúrbios e protestos no início deste ano, Trump enviou a Guarda Nacional e os Fuzileiros Navais americanos para a cidade californiana.

