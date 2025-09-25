Topo

Notícias

H&M lucra mais que o esperado com plano de recuperação

Estocolmo

25/09/2025 12h54

A Hennes & Mauritz (H&M) divulgou lucro trimestral acima do esperado à medida que segue adiante com seu plano de recuperação. A empresa informou que as vendas em seu terceiro trimestre fiscal (encerrado em agosto) tiveram expansão anual de 2%, considerando-se moedas locais, apesar de possuir 4% menos lojas no final do período do que um ano antes.

Setembro é o primeiro mês do quarto trimestre da empresa, e a H&M prevê que as vendas deste mês devem ficar no mesmo patamar de igual período do ano passado.

A H&M registrou lucro operacional de 4,91 bilhões de coroas suecas (cerca US$ 522 milhões) no terceiro trimestre fiscal, ante 3,51 bilhões de coroas um ano antes, ao passo que as vendas caíram 3,4%, para 57,02 bilhões de coroas.

Analistas consultados pela FactSet previam lucro operacional de 3,7 bilhões de coroas sobre vendas de 57,03 bilhões de coroas. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Foto de Biden virou autopen: por que Trump usa caneta para atacar o rival

Preço exorbitante da hospedagem 'ameaça a COP 30 no Brasil', alerta jornal francês

Relatório de ONG denuncia restrições ao direito de manifestação e às liberdades civis na França

Você merece a verdade: jornalismo de alta qualidade é caro, mas vital

Governistas barram convocação de ex-assessor de senador à CPMI do INSS

Confronto entre presos deixa ao menos dez mortos em presídio no Equador

MP apreendeu quase R$ 900 mil em espécie em operação contra o PCC em SP

Cinco alunos são baleados em escola de Sobral, no Ceará; dois morreram

Sarkozy, da Presidência da França à prisão 'com a cabeça erguida'

Presidente palestino promete trabalhar com Trump e outros em plano para Gaza apoiado pela ONU

Ex-presidente Sarkozy deve ser preso após nova condenação na França