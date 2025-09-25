Viver até 150 anos? Harvard testa terapia para reverter envelhecimento

Durante séculos, prolongar a vida foi mais desejo de ficção do que possibilidade científica. Agora, cientistas da Escola Médica de Harvard estão transformando esse sonho em pesquisa.

Liderada pelo geneticista David A. Sinclair, uma equipe conseguiu regenerar células e tecidos em animais, revertendo sinais de envelhecimento.

É claro que falta ainda um longo caminho para tornar isso possível em humanos, mas os resultados animaram Sinclair, que chegou a declarar em entrevista a um podcast: "A primeira pessoa que viverá até os 150 anos já nasceu".

A meta não se resume a contar mais anos no calendário. Trata-se de preservar a vitalidade.

Como funciona a reprogramação epigenética

Os cientistas estudam a chamada reprogramação epigenética. Epigenética é a ciência que mostra como o funcionamento dos genes pode ser regulado sem mudanças na sequência do DNA.

Diferentemente de uma mutação, que altera o DNA, essa técnica atua como uma espécie de botão de reset: reativa e desativa genes específicos, devolvendo às células parte das instruções que foram "apagadas" pelo tempo.

Imagine que cada célula tem um manual de funcionamento. Com os anos, esse manual se desgasta, as páginas se apagam e os erros se acumulam. O que cientistas buscam é restaurar esse manual, permitindo que as células retomem um estado mais jovem.

Nos testes já realizados em camundongos e macacos, foi possível conseguir rejuvenescimento celular, melhora da função física e até redução visível nos sinais de envelhecimento. O próximo passo já está agendado: em janeiro, começam os primeiros testes em humanos, com foco inicial em doenças oculares como glaucoma e neuropatia óptica isquêmica.

O olho foi escolhido por ser acessível e permitir medições objetivas. Se os resultados forem positivos, a técnica poderá ser expandida para condições mais complexas.

Ciência de ponta aliada a bons hábitos

A pesquisa de Sinclair ecoa em um contexto mais amplo: Harvard também conduz há mais de 80 anos um dos estudos longitudinais mais importantes sobre envelhecimento. A conclusão até agora é clara: mesmo com inovações de laboratório, os hábitos cotidianos continuam sendo decisivos para a longevidade.

Uma alimentação rica em vegetais, grãos integrais e proteínas magras está associada a uma vida mais longa e ativa;

Não fumar e controlar a ingestão de álcool;

Praticar exercícios regulares (pelo menos 30 minutos ou mais por dia de atividade física moderada a vigorosa). Desde treinos estruturados até o simples hábito de subir escadas preservam músculos, mobilidade e ajudam até a mente.

Dormir bem, entre seis e oito horas por noite, reduz o risco de doenças cardiovasculares e retarda o declínio cognitivo;

Saúde emocional também importa: cultivar amizades, reduzir o estresse e manter conexões sociais significativas pode acrescentar anos de vida saudável.

*Com informações de reportagens publicadas em 03/04/2025 e 08/07/2024