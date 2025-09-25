Topo

Notícias

Haddad: Operação Spare, com participação da Receita, afeta cerca de 200 postos de gasolina

Brasília

25/09/2025 13h54

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, detalhou nesta quinta-feira, 25, que a chamada Operação Spare afeta cerca de 200 postos de gasolina, sendo um desdobramento da operação Carbono Oculto. O Ministério Público do Estado de São Paulo e a Polícia Militar deflagraram, na manhã desta quinta, uma nova ação para desmantelar um esquema de exploração de jogos de azar e comércio de combustíveis adulterados, com utilização de empresa de pagamentos para lavagem de dinheiro, tendo a infiltração do Primeiro Comando da Capital (PCC).

A Operação Spare também conta com a participação da Receita Federal, da Secretaria da Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado. São cumpridos 25 mandados de busca e apreensão.

O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, disse mais cedo que o órgão publicará normativa para identificar o beneficiário final (pessoa física) na cadeia de fundos, visto que ainda existem muitas brechas para o crime organizado.

Operação Carbono Oculto

Em 28 de agosto, o MP e a polícia realizaram a maior operação já deflagrada contra a infiltração do crime organizado na economia formal do Brasil.

A ação teve como alvo empresas, corretoras e fundos de investimentos situados na Avenida Faria Lima, principal centro financeiro do País.

De acordo com as autoridades, a principal instituição de pagamentos investigada, a BK Bank, registrou R$ 17,7 bilhões em movimentações financeiras suspeitas.

Em nota, na época, a BK Bank informou que foi surpreendida com a operação e que "conduz todas as suas atividades com total transparência, observando rigorosos padrões de compliance".

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Haiti é 'um país em guerra', alerta seu presidente na ONU

Haddad: Operação Spare, com participação da Receita, afeta cerca de 200 postos de gasolina

Tarcísio diz que visitará Bolsonaro e reafirma ser candidato à reeleição

Trump pede a Erdogan que pare de comprar petróleo russo

Secretário de Polícia Civil do Rio concede medalha Coragem a ele mesmo

Grupo invade prédio usando disfarces e perucas e faz arrastão em SP

Dois adolescentes são assassinados a tiros em escola no Ceará

Presidente da Autoridade Palestina agradece reconhecimento de Estado e diz que Hamas não representa seu povo

UE aprova medicamento de nova geração para tratamento do Alzheimer

Patrocinador e marca esportiva da Israel-Premier Tech querem mudança de nome

EUA vendem 539,8 mil t de trigo da safra 2025/26, mostra USDA