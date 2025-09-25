Topo

Haddad diz que Fazenda avalia criar delegacia no âmbito da Receita para combater lavagem de dinheiro

25/09/2025 14h27

Por Victor Borges

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira que a pasta avalia a criação de uma delegacia no âmbito da Receita Federal para combater a lavagem de dinheiro, após operações com participação da Receita, órgãos de polícia e outras autoridades que apontaram uso de estabelecimentos legais pelo crime organizado.

"Temos uma decisão de transformar numa delegacia da Receita Federal, que vai ter, portanto, um pessoal dedicado ao aprofundamento de investigações nessa natureza", disse em entrevista a jornalistas na sede da Fazenda. "Acredito que já estamos encaminhando para o MGI (Ministério da Gestão e Inovação), porque depende do MGI autorizar, e esse expediente vai ser feito nas próximas semanas."

Nesta quinta-feira, a operação "Spare" foi deflagrada como uma sequência da investigação contra fraudes de combustíveis e suspeita de ligação de facções criminosas com empresas financeiras lançada no final de agosto nomeada de "Carbono Oculto".

Os alvos são suspeitos de utilizar postos de combustíveis, empreendimentos imobiliários, motéis e lojas de franquia, em cidades de São Paulo, como instrumentos para lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio e sonegação fiscal, afirmou a Receita. O grupo teria movimentado mais de R$4,5 bilhões entre 2020 e 2024 e recolheu apenas R$4,5 milhões em impostos federais.

