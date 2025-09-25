Topo

Notícias

Haddad diz que delegacia da Receita deve ser criada nas próximas semanas

Brasília

25/09/2025 15h01

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informou nesta quinta-feira, 25, que nas próximas semanas deve ser oficializada a delegacia no âmbito da Receita Federal focalizada no combate de crimes envolvendo a lavagem de dinheiro e a ocultação patrimonial, por exemplo. "Nós queremos institucionalizar, porque eu penso que ao institucionalizar, você acaba impedindo retrocessos", declarou.

Haddad já autorizou que a Receita Federal encaminhe para o Ministério da Gestão e da Inovação (MGI) o despacho para a criação da delegacia específica no âmbito do Fisco. Ele detalhou o tema nesta quinta-feira, em coletiva, a chamada Operação Spare envolvendo agentes irregulares no setor de combustíveis.

A ação foi deflagrada hoje pela Receita Federal, Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (GAECO) e Polícia Militar. Para Haddad, a operação de hoje seria "impossível" sem a participação do Ministério Público do Estado de São Paulo. "Essa coordenação é que, no nosso entendimento, vai produzir os melhores resultados no combate ao crime organizado", disse o ministro.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Série de tremores tira sono da Venezuela, pouco acostumada a sismos

Funeral de Claudia Cardinale será em 30 de setembro, em Paris

Quais são os cenários possíveis para as bases militares estrangeiras no Equador?

Pentágono convoca altos comandantes para reunião na semana que vem

Maioria das funções vitais da Terra corre risco, diz estudo

Washington ataca G20 e promete reformá-lo

Haddad diz que delegacia da Receita deve ser criada nas próximas semanas

Disputa entre presos deixa ao menos 17 mortos em presídio no Equador

Espero que haja desdobramentos de operações da Receita contra o crime organizado, diz Haddad

Moradores de Paraisópolis recebem endereço digital

Moraes libera redes sociais da deputada Carla Zambelli