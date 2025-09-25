Guillen, do BC, diz que projeções indicam que inflação ficará acima do teto da meta nos próximos meses

BRASÍLIA (Reuters) - O diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen, afirmou nesta quinta-feira que as projeções de curto prazo da instituição indicam que a inflação ficará acima do teto da meta de inflação nos próximos meses.

A meta contínua perseguida pelo BC é de 3%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual -- ou seja, o limite máximo de inflação é de 4,5%.

"As projeções de curto prazo indicam que a inflação ficará acima do limite de intervalo de tolerância nos próximos meses", disse Guillen durante coletiva de imprensa em Brasília, reforçando ideia já expressa no Relatório de Política Monetária divulgado mais cedo nesta quinta-feira.

Conforme o diretor, a surpresa baixista na inflação de curto prazo, verificada recentemente, esteve muito relacionada à distribuição do bônus de Itaipu, que reduziu os preços da energia elétrica em agosto.

No acumulado de 12 meses, o IPCA -- índice oficial de inflação -- passou de 5,32% em julho para 5,13% em agosto, em função do bônus de Itaipu, registrou mais cedo o relatório.

(Por Bernardo Caram, em Brasília, e Fabrício de Castro, em São Paulo)