Topo

Notícias

GPA diz que cumpre integralmente obrigações previstas em contrato com Assaí

São Paulo

25/09/2025 07h13

O GPA afirmou na noite de desta quarta-feira, 24, que vem cumprindo integralmente todas as obrigações previstas no Contrato de Separação e Outras Avenças, firmado com o Assaí em 14 de dezembro de 2020 e posteriormente aditado. A varejista ressalta que adotará todas as medidas necessárias para resguardar seus interesses.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que, até o momento, não foi formalmente citada no processo movido pelo Assaí sobre contingências tributárias, razão pela qual não dispõe de detalhes da medida cautelar que teria sido ajuizada pela rede de atacarejo.

Na quarta, o atacadista informou ter ajuizado medida cautelar com pedido liminar para que as ações do GPA detidas, direta ou indiretamente, pelo Casino fiquem indisponíveis para venda. Como alternativa, o Assaí solicita que seja feito depósito judicial que cubra eventuais despesas da rede com o Procedimento Administrativo de Reconhecimento de Responsabilidade (PARR), estimado em cerca de R$ 36 milhões. O pedido decorre de medidas adotadas pela Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que buscam atribuir responsabilidade solidária ao Assaí por contingências do GPA.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Drones voltam a afetar voos na Dinamarca

Gaeco e PM fazem operação e cumprem 25 mandados contra alvos ligados ao PCC

Dinamarca denuncia presença de drones nas imediações de aeroportos

Justiça condena ex-presidente francês Nicolas Sarkozy por financiamento ilegal de campanha pela Líbia

Netanyahu critica líderes que reconheceram Estado palestino

[Coluna] Defender a autonomia das universidades é uma questão de democracia

Sul da China se recupera da passagem do tufão Ragasa

Portugal flexibiliza prazos para trazer familiares, mas mantém exigências em nova lei de imigração

Justiça francesa condena ex-presidente Sarkozy em caso de financiamento ilegal líbio

Startup dos EUA quer criar maior o avião do mundo para levar caças inteiros

'Absurdo': estudiosos criticam bônus a policial que matar criminoso no RJ