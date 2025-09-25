Goolsbee, do Fed: com aumento da inflação, novos cortes nas taxas podem ser um erro

Por Ann Saphir

(Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Chicago, Austan Goolsbee, advertiu nesta quinta-feira contra novos cortes nas taxas de juros enquanto a inflação ainda estiver acima da meta de 2% do banco central, especialmente com o mercado de trabalho mostrando sinais de apenas um leve arrefecimento.

"Ainda estou basicamente otimista de que vamos concluir que não saímos do caminho dourado e que as taxas podem cair", disse Goolsbee aos repórteres após um evento em Grand Rapids, Michigan, referindo-se a um caminho econômico ideal em que o mercado de trabalho se mantém saudável e a inflação se aproxima da meta de 2% do Fed.

As tarifas não aumentaram a inflação tanto quanto se temia, e seu impacto se limitou principalmente aos preços dos produtos, em vez de pressionar os preços de forma mais ampla, disse ele. Mas ele ainda está preocupado com a possibilidade de isso acontecer.

"Quero que fiquemos atentos e isso me faz pensar que uma forte antecipação de cortes antes de sabermos se isso é tudo o que haverá sobre a inflação e antes de sabermos se essa inflação será persistente corre o risco de ser um erro", disse ele.

Na semana passada, o Fed reduziu a taxa de juros em um quarto de ponto percentual e, embora as projeções do Fed mostrem que os formuladores de políticas estão inclinados a fazer mais cortes nas taxas de juros este ano, boa parte deles não acha que seja sensato fazer mais flexibilizações.

Goolsbee não disse qual é a sua própria projeção para a trajetória das taxas, mas disse que acredita que a política do Fed tem sido "levemente restritiva, moderadamente restritiva", e não tão restritiva a ponto de exigir cortes rápidos nas taxas, como argumentou o novo diretor do Fed Stephen Miran, que está de licença de seu cargo na Casa Branca.

"Se taxas excessivamente restritivas estivessem empurrando a economia para a recessão, seria de se esperar que as partes cíclicas e sensíveis às taxas de juros da economia estivessem mostrando isso, no estilo canário na mina de carvão", disse ele. Mas o investimento empresarial tem sido surpreendentemente forte, disse ele, e embora o setor imobiliário esteja fraco, essa fraqueza não é nova.

Na verdade, disse ele, com a inflação acima da meta de 2% do Fed há mais de quatro anos e com tendência de alta, e não de baixa, até mesmo manter a taxa de política monetária estável neste momento é o equivalente a cortar a taxa real.

"Sinto-me confortável... com o corte em um caminho gradual, enquanto continuamos a coletar informações para garantir que não fomos desviados de onde queremos estar", disse Goolsbee. "Mas essa é a fonte do meu desconforto com os cortes excessivamente antecipados nas taxas antes de determinarmos se ainda estamos no caminho da queda da inflação."