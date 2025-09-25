Topo

Notícias

Goolsbee, do Fed: com aumento da inflação, novos cortes nas taxas podem ser um erro

25/09/2025 15h20

Por Ann Saphir

(Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Chicago, Austan Goolsbee, advertiu nesta quinta-feira contra novos cortes nas taxas de juros enquanto a inflação ainda estiver acima da meta de 2% do banco central, especialmente com o mercado de trabalho mostrando sinais de apenas um leve arrefecimento.

"Ainda estou basicamente otimista de que vamos concluir que não saímos do caminho dourado e que as taxas podem cair", disse Goolsbee aos repórteres após um evento em Grand Rapids, Michigan, referindo-se a um caminho econômico ideal em que o mercado de trabalho se mantém saudável e a inflação se aproxima da meta de 2% do Fed.

As tarifas não aumentaram a inflação tanto quanto se temia, e seu impacto se limitou principalmente aos preços dos produtos, em vez de pressionar os preços de forma mais ampla, disse ele. Mas ele ainda está preocupado com a possibilidade de isso acontecer.

"Quero que fiquemos atentos e isso me faz pensar que uma forte antecipação de cortes antes de sabermos se isso é tudo o que haverá sobre a inflação e antes de sabermos se essa inflação será persistente corre o risco de ser um erro", disse ele.

Na semana passada, o Fed reduziu a taxa de juros em um quarto de ponto percentual e, embora as projeções do Fed mostrem que os formuladores de políticas estão inclinados a fazer mais cortes nas taxas de juros este ano, boa parte deles não acha que seja sensato fazer mais flexibilizações.

Goolsbee não disse qual é a sua própria projeção para a trajetória das taxas, mas disse que acredita que a política do Fed tem sido "levemente restritiva, moderadamente restritiva", e não tão restritiva a ponto de exigir cortes rápidos nas taxas, como argumentou o novo diretor do Fed Stephen Miran, que está de licença de seu cargo na Casa Branca.

"Se taxas excessivamente restritivas estivessem empurrando a economia para a recessão, seria de se esperar que as partes cíclicas e sensíveis às taxas de juros da economia estivessem mostrando isso, no estilo canário na mina de carvão", disse ele. Mas o investimento empresarial tem sido surpreendentemente forte, disse ele, e embora o setor imobiliário esteja fraco, essa fraqueza não é nova.

Na verdade, disse ele, com a inflação acima da meta de 2% do Fed há mais de quatro anos e com tendência de alta, e não de baixa, até mesmo manter a taxa de política monetária estável neste momento é o equivalente a cortar a taxa real.

"Sinto-me confortável... com o corte em um caminho gradual, enquanto continuamos a coletar informações para garantir que não fomos desviados de onde queremos estar", disse Goolsbee. "Mas essa é a fonte do meu desconforto com os cortes excessivamente antecipados nas taxas antes de determinarmos se ainda estamos no caminho da queda da inflação."

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

O que se sabe sobre o novo plano de paz de Trump para Gaza?

Série de tremores tira sono da Venezuela, pouco acostumada a sismos

Funeral de Claudia Cardinale será em 30 de setembro, em Paris

Quais são os cenários possíveis para as bases militares estrangeiras no Equador?

Pentágono convoca altos comandantes para reunião na semana que vem

Maioria das funções vitais da Terra corre risco, diz estudo

Washington ataca G20 e promete reformá-lo

Haddad diz que delegacia da Receita deve ser criada nas próximas semanas

Câmara aprova transferir capital do Brasil para Belém durante COP30

Disputa entre presos deixa ao menos 17 mortos em presídio no Equador

Espero que haja desdobramentos de operações da Receita contra o crime organizado, diz Haddad