Gol amplia oferta internacional em 20% na alta temporada ante verão passado

25/09/2025 18h56

A Gol irá oferecer mais de 5,2 mil voos e 980 mil assentos para destinos internacionais durante a alta temporada de verão 2024/2025. O número, maior da história da companhia, representa uma alta de 20% em relação ao mesmo período do ano passado.

Entre os destaques, estão novas rotas no Cone Sul, como voos diretos para Punta del Este (Uruguai) a partir de São Paulo e Buenos Aires, e a estreia da rota Montevidéu-Fortaleza. A oferta para o Uruguai irá crescer 38%, e para o Paraguai, 45%, com novos voos entre Assunção e Rio de Janeiro. A Argentina ganha cinco novas rotas e aumento de 12% na oferta, com reforço em destinos como Salvador, João Pessoa e Maceió.

A companhia também irá incrementar em 7% as operações para a Flórida. O mercado é considerado tradicionalmente forte para os viajantes brasileiros.

"A expansão internacional da Gol é o foco da companhia para os próximos anos e esta alta temporada de verão, com a maior oferta da nossa história, reflete o nosso compromisso em atender à crescente demanda por viagens pelo continente", afirma o vice-presidente Comercial da Gol, Mateus Pongeluppi.

No mercado doméstico, a Gol planeja disponibilizar 60 mil voos e 11 milhões de assentos para atender todas as regiões do País entre dezembro de 2025 e fevereiro de 2026. Frente ao verão passado, a expansão é de 13%.

Expansão internacional

Hoje, cerca de 17% da capacidade da Gol está alocada em rotas internacionais. O plano é elevar essa fatia a 25% em cinco anos, com maior concentração no eixo entre o sul da Flórida, nos EUA, e o sul da Argentina. Nesse desenho, a América do Sul tem papel central.

Em entrevista recente à Broadcast, Pongeluppi destacou que enquanto o mercado aéreo do Brasil deve crescer entre 3% e 5% ao ano, as projeções mais otimistas para a região apontam alta de até 8%. "Essa expansão geográfica permite diversificação de risco, diluição de custo e crescimento com estabilidade", disse.

