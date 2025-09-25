Topo

Gilmar exalta firmeza de Barroso diante de ataques ao STF e se emociona ao falar de Moraes

25/09/2025 17h39

O ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal (STF), fez elogios à gestão do ministro Luís Roberto Barroso, que será substituído na presidência da Corte na próxima segunda-feira,29, pelo ministro Edson Fachin. Em pronunciamento realizado na última sessão presidida por Barroso, Gilmar disse que o colega "soube responder a investidas com firmeza inabalável, mas também com a elegância, cordialidade e a urbanidade que o caracterizam e que sempre pautaram sua vida pública".

Gilmar destacou que a gestão de Barroso "entra para a história como a primeira vez em que um ex-chefe de Estado, ao lado de militares de alta patente, é condenado por golpe ou tentativa de golpe de Estado no Brasil".

O ministro se emocionou ao citar a atuação do ministro Alexandre de Moraes no julgamento da trama golpista. Para Gilmar, Moraes teve papel "singular e, sem exagero, quase ou verdadeiramente heroico".

"A democracia brasileira passou incólume por mais essa prova de fogo. O Supremo Tribunal Federal, é sempre bom frisar, conduziu o processo que levou à condenação dos réus do núcleo crucial da intentona golpista com tranquilidade e de maneira absolutamente regular, com o respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa", destacou o decano.

O ministro ainda frisou o avanço na pauta de proteção dos direitos fundamentais, como a proteção ao meio ambiente, a defesa da igualdade de gênero e a proteção das minorias.

