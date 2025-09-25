Genoa e Torino garantem últimas vagas nas oitavas da Copa da Itália

Topo

25/09/2025 18h34

Genoa e Torino garantiram as últimas vagas nas oitavas de final da Copa da Itália nesta quinta-feira (25), com vitórias sobre o Empoli, da segunda divisão, por 3 a 1, e sobre o Pisa, por 1 a 0, respectivamente.

Na próxima fase do torneio, o Genoa vai enfrentar a Atalanta em dezembro, enquanto o Torino vai visitar a Roma, na capital. 

Apenas um time da segunda divisão permanece na disputa: o Unione Venezia, que se classificou nos pênaltis contra o Hellas Verona na quarta-feira e vai encarar a Inter de Milão na próxima fase. 

As oitavas de final marcarão a entrada em cena na edição deste ano dos oito melhores times da temporada passada, incluindo o atual campeão italiano Napoli e o Bologna, vencedor da última Copa da Itália, que enfrentarão Cagliari e Parma, respectivamente.

- Resultados dos jogos da 2ª rodada da Copa da Itália disputados nesta quinta-feira:

(+) Genoa - Empoli (2ª) 3 - 1

(+) Torino - Pisa 1 - 0

Já disputados:

(+) Cagliari - Frosinone (2ª) 4 - 1

(+) Udinese - Palermo (2ª) 2 - 1

(+) AC Milan - Lecce 3 - 0

(+) Parma - La Spezia (2ª) 2 - 2 (4-3 nos pênaltis)

Hellas Verona - (+) Unione Venezia (2ª) 0 - 0 (4-5 nos pênaltis)

(+) Como - Sassuolo 3 - 0

- Programação das oitavas de final:

Bologna - Parma

Lazio - AC Milan

Juventus - Udinese

Atalanta - Genoa

Inter de Milão - Unione Venezia (2ª)

Roma - Torino

Fiorentina - Como

Napoli - Cagliari

(+) classificados para as oitavas de final.

