Galípolo elogia atuação de diretor em mercado de câmbio e repete: não há meta

25/09/2025 16h06

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, elogiou nesta quinta-feira, 25, a atuação do diretor de Política Monetária da autarquia, Nilton David, no mercado de câmbio. Na sequência, voltou a repetir que o BC não tem qualquer tipo de meta relacionada ao câmbio.

"A gente acompanha como está a funcionalidade do mercado, a partir dos indicadores, que são vários, que a gente analisa. E, inclusive, a partir de cada um dos instrumentos que a gente utiliza, vamos analisar qual é a demanda e como está saindo o preço, seja por um swap, seja por uma linha, seja por qualquer tipo dessas atuações", disse Galípolo.

Sobre o diretor de Política Monetária, Galípolo afirmou que ele tem feito "um trabalho fantástico, uma grande evolução em relação ao diretor anterior".

Acrescentou: "É simplesmente uma atuação agnóstica a partir do que a gente está acompanhando de funcionalidade do mercado e o que os preços revelam para a gente, de quando e se é necessário a gente fazer alguma atuação ou até fazer algum tipo de redução em alguma atuação que a gente está fazendo."

Reservas

O presidente do Banco Central disse também nesta quinta-feira que a autarquia está preparada para a sazonalidade de saída de dólares no fim deste ano. Ele negou que haja no radar qualquer saída de dividendos preocupante, e lembrou que o volume de reservas internacionais é "abundante."

"Eu sempre reluto com a palavra confortável aqui, mas o BC tem uma posição com bastante controle para a gente poder conviver com o que é a matriz da nossa política monetária, que é um câmbio flutuante e atuar só em casos de disfuncionalidade", disse o banqueiro central, durante entrevista coletiva sobre o RPM do terceiro trimestre.

Indagado, o banqueiro central negou que haja qualquer estratégia específica em leilões de swaps. O BC permanece atuando na política cambial a partir da lógica do mercado, ele disse.

