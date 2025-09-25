Topo

Notícias

Galípolo diz que BC segue "dependente de dados" para definir juros e cita suavização da atividade

25/09/2025 12h27

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou nesta quinta-feira que a instituição segue "dependente de dados" para definir o nível de juros e, ao mesmo tempo, pontuou que há uma convergência da economia para um cenário de suavização da atividade.

Durante entrevista coletiva em Brasília, Galípolo afirmou que o uso do termo "bastante prolongado" ao se referir à política monetária mostra que o BC segue dependente de dados.

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central utilizou este termo no comunicado de seu último encontro, indicando a intenção de manter a taxa básica Selic no atual nível de 15% ao ano para permitir a convergência da inflação à meta.

Na coletiva, Galípolo acrescentou que a retirada do termo "continuidade da interrupção" do comunicado do Copom se deu porque "parecia ficar um pouco extemporâneo" mantê-lo no documento, "ainda que siga a ideia de que estamos dependentes de dados".

(Reportagem de Bernardo Caram, em Brasília; reportagem adicional de Fabrício de Castro, em São Paulo)

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Dois adolescentes são assassinados a tiros em escola no Ceará

UE aprova medicamento de nova geração para tratamento do Alzheimer

Patrocinador e marca esportiva da Israel-Premier Tech querem mudança de nome

EUA vendem 539,8 mil t de trigo da safra 2025/26, mostra USDA

EUA vendem 1,92 milhão de t de milho da safra 2025/26, revela USDA

Casa Branca ameaça demissões em massa em meio ao risco de paralisação

Moraes cobra Daniel Silveira sobre ausência da unidade prisional após sessões de fisioterapia

Foto de Biden virou autopen: por que Trump usa caneta para atacar o rival

Preço exorbitante da hospedagem 'ameaça a COP 30 no Brasil', alerta jornal francês

Relatório de ONG denuncia restrições ao direito de manifestação e às liberdades civis na França

Você merece a verdade: jornalismo de alta qualidade é caro, mas vital