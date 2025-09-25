Fundação de Soros diz que pressão do Departamento de Justiça por investigação é politicamente motivada

WASHINGTON (Reuters) - A Open Society Foundations, financiada por George Soros, criticou nesta quinta-feira um suposto esforço do Departamento de Justiça dos EUA para investigar a organização filantrópica por apoiar o terrorismo e outros crimes como "ataques com motivação política" para silenciar os adversários do presidente Donald Trump.

O New York Times noticiou nesta quinta-feira que uma autoridade sênior do Departamento de Justiça havia instruído vários escritórios de procuradores federais a elaborar planos para investigar a Open Society Foundations e sugeriu possíveis acusações contra a organização, desde incêndio criminoso até apoio material ao terrorismo.

A Open Society Foundations, em resposta a uma consulta da Reuters, disse que condena inequivocamente o terrorismo e que suas atividades são pacíficas e legais.

"Essas acusações são ataques politicamente motivados contra a sociedade civil, com o objetivo de silenciar o discurso do qual a administração discorda e minar o direito da Primeira Emenda à liberdade de expressão", disse a organização em um comunicado.

A procuradora-geral Pam Bondi, falando aos repórteres ao lado de Trump na Casa Branca, recusou-se a comentar a reportagem do Times, "mas tudo está sendo discutido neste momento", acrescentou.

A pressão relatada pelo Departamento de Justiça para investigar a fundação ocorre em meio à intensificação do escrutínio das organizações liberais após o assassinato do ativista conservador Charlie Kirk, um firme aliado de Trump.

"Se você olhar para Soros, ele está no topo de... todas as histórias que eu leio", disse Trump. "As histórias que leio continuam falando sobre Soros, então acho que ele seria o candidato provável."

Trump disse na quarta-feira que planeja ordenar o desmantelamento das "redes de terrorismo doméstico", que ele alegou anteriormente serem financiadas por grupos de esquerda que incitam a violência contra os conservadores.

Ele também assinou um decreto separado declarando o movimento antifascista de esquerda, conhecido como antifa, uma "organização terrorista doméstica" e ameaçou investigar e processar aqueles que o apoiam financeiramente.

A Open Society Foundations, fundada pelo financista bilionário e principal doador democrata Soros em 1979, é uma das maiores financiadoras de causas do mundo, incluindo direitos humanos, transparência governamental, saúde pública e educação.

Há muito tempo, Soros é considerado um vilão por Trump e sua base conservadora.

(Reportagem de Ismail Shakil em Ottawa e Andrea Shalal, Jasper Ward e Jeff Mason em Washington)