'Foi execução', diz secretário sobre morte de adolescentes no Ceará

Os dois adolescentes mortos hoje em uma escola estadual de Sobral, no interior do Ceará, foram executados. A afirmação é do secretário estadual de Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá.

O que aconteceu

Secretário classificou episódio como uma espiral de violência. "Repudiamos, lamentamos profundamente o fato da droga, nesse contexto da arma de fogo, impunidade, gerar toda essa espiral de violência", disse, em coletiva de imprensa.

Crime pode ter sido premeditado, acredita Polícia Civil. "A motivação a gente só vai encontrar na investigação, mas toda a movimentação dos dois na motocicleta, terem estacionado, irem para aquele local que a gente perde a visão no filme [gravação], me parece que sim, foi premeditado. A gente só não sabe com que antecedência eles premeditaram", afirmou Sá.

Um dos adolescentes mortos, que não teve a identidade confirmada, estava com drogas no bolso, segundo o secretário. Os policiais também encontraram uma balança de precisão com o aluno.

Outros três estudantes ficaram feridos e foram levados à Santa Casa de Sobral. Um deles, de 16 anos, responde por atos infracionais análogos aos crimes de homicídio, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, roubo, crime contra a administração pública e dano, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública.

Quem são os adolescentes mortos

Victor Guilherme Souza de Aguiar e Luiz Cláudio Sousa Oliveira Filho Imagem: Reprodução/Instagram

Os dois adolescentes mortos foram identificados como Luiz Cláudio Sousa Oliveira Filho e Victor Guilherme Sousa de Aguiar. Eles eram atletas amadores de futsal.

Luiz Cláudio jogava no Inter Futsal Sobral. "Um garoto alegre, sonhador, brincalhão, respeitador e amigo. "Nossas mais sinceras condolências a todos os familiares, amigos e colegas de treino", lamentou a escola, por meio de nota.

Prima também lamenta morte do adolescente. "Eu nunca vou superar sua morte. Apenas vou continuar com essa dor aqui no meu peito", compartilhou no Instagram. "Deus te receba de braços abertos, amigo", escreveu outra usuária da rede social.

Victor Guilherme integrava o elenco do Projeto VilaTN. "Apenas o tempo poderá amenizar a dor que preenche nossos corações nesse momento. A toda família, amigos e atletas de treino, prestamos nossas condolências. Que Deus conforte a todos", diz um trecho da nota divulgada pela escola.

Amigos e colegas lamentaram a morte. "Triste demais receber uma notícia de quem conhecemos e convivemos. Descanse em paz, "VG". Deus conforte o coração de todos os familiares e amigos", escreveu um usuário do Instagram.

Ataque a tiros

Adolescentes estavam no pátio da escola, no intervalo entra aulas, quando ataque ocorreu. O caso foi na Escola Estadual Luiz Felipe, no Bairro Campos Velhos. A Segurança Pública e Defesa Social do Ceará diz que tenta localizar os responsáveis.

Outros três adolescentes ficaram feridos e foram levados a unidades de saúde da região. Eles são um adolescente de 16 e duas vítimas de 17 anos. O Samu prestou os primeiros socorros, mas não há detalhes sobre o estado de saúde deles. A Santa Casa da cidade informou que os três estão sendo atendidos, mas não deu detalhes sobre o estado de saúde deles.

Dois suspeitos chegaram em uma moto e efetuaram os disparos pela calçada da escola, atingindo as vítimas no estacionamento. PM e Polícia Civil do Estado foram acionadas e estão no local.

Até o momento, ninguém foi preso. A motivação e autoria do crime ainda não foi esclarecida.