Flamengo elimina Estudiantes nos pênaltis e vai às semifinais da Libertadores
O Flamengo avançou para as semifinais da Copa Libertadores nesta quinta-feira (25) ao derrotar o argentino Estudiantes por 4 a 2 nos pênaltis, apesar de ter perdido por 1 a 0 neste jogo de volta das quartas de final, disputado no Estádio UNO, em La Plata.
Gastón Benedetti (45'+2) marcou o gol que o Estudiantes precisava para empatar em 2 a 2 no placar agregado e levar a decisão para os pênaltis, após o time carioca vencer por 2 a 1 na semana passada, no Rio de Janeiro.
Nas semifinais, o Flamengo vai enfrentar o Racing, que eliminou o Vélez Sarsfield em outro duelo das quartas de final com duas vitórias por 1 a 0.
Na disputa por pênaltis, o goleiro Agustín Rossi se tornou o herói da vitória rubro-negra, ao defender as cobranças de Benedetti e Santiago Ascacibar.
