Topo

Notícias

Flamengo elimina Estudiantes nos pênaltis e vai às semifinais da Libertadores

25/09/2025 23h38

O Flamengo avançou para as semifinais da Copa Libertadores nesta quinta-feira (25) ao derrotar o argentino Estudiantes por 4 a 2 nos pênaltis, apesar de ter perdido por 1 a 0 neste jogo de volta das quartas de final, disputado no Estádio UNO, em La Plata. 

Gastón Benedetti (45'+2) marcou o gol que o Estudiantes precisava para empatar em 2 a 2 no placar agregado e levar a decisão para os pênaltis, após o time carioca vencer por 2 a 1 na semana passada, no Rio de Janeiro. 

Nas semifinais, o Flamengo vai enfrentar o Racing, que eliminou o Vélez Sarsfield em outro duelo das quartas de final com duas vitórias por 1 a 0. 

Na disputa por pênaltis, o goleiro Agustín Rossi se tornou o herói da vitória rubro-negra, ao defender as cobranças de Benedetti e Santiago Ascacibar.

str/ag/aam

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Dois condenados são executados nos EUA, um deles com gás de nitrogênio

Flamengo elimina Estudiantes nos pênaltis e vai às semifinais da Libertadores

Ex-presidente Quiroga lidera pesquisa para 2º turno na Bolívia

Fluminense anuncia Zubeldía como novo técnico após saída de Renato Gaúcho

Alcaraz e João Fonseca vão se enfrentar em jogo de exibição em Miami

Palmeiras goleia Sport e chega à semifinal da Copa do Brasil Feminina

'Foi execução', diz secretário sobre morte de adolescentes no Ceará

Moraes veta participação de bispo em grupo de oração na casa de Bolsonaro

Aliados de Trump controlarão TikTok sob novo acordo nos EUA

Toyota suspende produção no país após chuva destruir fábrica em SP

Gabriel Bandeira bate recorde no Mundial de natação de Singapura