Festival Revelando SP começa com cultura produzida fora das capitais

25/09/2025 19h25

Com mais de 200 participantes de 114 municípios paulistas e tendo como mote a cultura produzida fora do eixo das capitais, começou hoje (25) mais uma etapa do festival Revelando SP. O evento segue até domingo (28).

A programação conta com artistas e grupos que representam a cultura tradicional, como Trio Parada Dura, Adriana Farias, Barra da Saia, Almir Sater e Siba com a Orquestra de Frevo do Capibaribe, entre outros.

"Para construir um futuro precisamos entender um pouquinho daquilo que é mais tradicional. (...) A importância do Revelando é que a pessoa que mora na capital de São Paulo poderá conhecer a vida daqueles que estão em outras regiões do nosso estado e das suas histórias, para que essas tradições sejam transmitidas em cada geração e que a gente consiga fortalecer a nossa cultura tradicional", explica Marcelo Assis, secretário-executivo da Cultura de São Paulo.

No artesanato, 105 estandes apresentam criações de diversas cidades. Alguns estandes expõem artigos religiosos, outros representam grupos, como o artesanato indígena dos Pankararu, de Guarulhos.

Arte e estética

Simone Pankararu, por exemplo, vai exibir acessórios que sua família cria por muitas gerações. Para além da estética, a arte de Simone serve simbolicamente para a proteção.

"Tem o olho de pombo, o olho de cabra e o capiá, que muitos conhecem como Lágrimas de Nossa Senhora. Todas essas sementes são usadas para proteção. A gente também trabalha com o grafismo, que remete coisas da natureza, como o jabuti, que representa na nossa cultura, força, resistência e luta," assegura Simone.

Outros destaques da programação são: a culinária, com 71 estandes de comida caipira, doces e bebidas alcoólicas; manifestações culturais; oficinas promovidas pelo Museu de Arte Sacra de São Paulo; e as experiências imersivas do espaço Experimenta!

O Festival Revelando SP é realizado na Avenida Nadir Dias Figueiredo, no bairro Vila Guilherme, zona norte de São Paulo. A entrada é gratuita.

A promoção é da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativa do Estado de São Paulo.

*Estagiário sob supervisão de Eduardo Luiz Correia

