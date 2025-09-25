Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -0,81%
Pontos: 145.306,23
Máxima de +0,02% : 146.519 pontos
Mínima de -0,89% : 145.187 pontos
Volume: R$ 20,19 bilhões
Variação em 2025: 20,8%
Variação no mês: 2,75%
Dow Jones: -0,38%
Pontos: 45.947,32
Nasdaq: -0,5%
Pontos: 22.384,70
Ibovespa Futuro: -1,6%
Pontos: 146.400
Máxima (pontos): 148.690
Mínima (pontos): 146.115
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 38,56
Variação: -0,59%
Petrobras PN
Preço: R$ 32,32
Variação: -0,92%
Bradesco PN
Preço: R$ 17,58
Variação: -0,73%
Ambev ON
Preço: R$ 12,49
Variação: +0,89%
Petrobras ON
Preço: R$ 35,24
Variação: -1,65%
Vale PNA
Preço: R$ 58,21
Variação: +0,55%
BRF SA ON
Preço: R$ 17,95
(22/9/2025)
Vale ON
Preço: R$ 58,21
Variação: +0,55%
Itausa PN
Preço: R$ 11,32
Variação: -0,61%
Global 40
Cotação: 730,852 centavos de dólar
Variação: +0,86%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,3634
Venda: R$ 5,3644
Variação: +0,69%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,47
Venda: R$ 5,57
Variação: +0,2%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,3419
Venda: R$ 5,3425
Variação: +0,59%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,3800
Venda: R$ 5,5300
Variação: +0,27%
- Dólar Futuro (outubro)
Cotação: R$ 5,3700
Variação: +1,05%
- Euro
Compra: US$ 1,1662 (às 18h20)
Venda: US$ 1,1664 (às 18h20)
Variação: -0,01%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,2540
Venda: R$ 6,2550
Variação: +0,02%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,3300
Venda: R$ 6,4870
Variação: +0,2%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.
- Capital de giro, 6,76% ao ano.
- Hot money, 0,63% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 3.771,10 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +0,08%