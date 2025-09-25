Topo

Fechamento do mercado financeiro

São Paulo

25/09/2025 18h34

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -0,81%

Pontos: 145.306,23

Máxima de +0,02% : 146.519 pontos

Mínima de -0,89% : 145.187 pontos

Volume: R$ 20,19 bilhões

Variação em 2025: 20,8%

Variação no mês: 2,75%

Dow Jones: -0,38%

Pontos: 45.947,32

Nasdaq: -0,5%

Pontos: 22.384,70

Ibovespa Futuro: -1,6%

Pontos: 146.400

Máxima (pontos): 148.690

Mínima (pontos): 146.115

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 38,56

Variação: -0,59%

Petrobras PN

Preço: R$ 32,32

Variação: -0,92%

Bradesco PN

Preço: R$ 17,58

Variação: -0,73%

Ambev ON

Preço: R$ 12,49

Variação: +0,89%

Petrobras ON

Preço: R$ 35,24

Variação: -1,65%

Vale PNA

Preço: R$ 58,21

Variação: +0,55%

BRF SA ON

Preço: R$ 17,95

(22/9/2025)

Vale ON

Preço: R$ 58,21

Variação: +0,55%

Itausa PN

Preço: R$ 11,32

Variação: -0,61%

Global 40

Cotação: 730,852 centavos de dólar

Variação: +0,86%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,3634

Venda: R$ 5,3644

Variação: +0,69%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,47

Venda: R$ 5,57

Variação: +0,2%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,3419

Venda: R$ 5,3425

Variação: +0,59%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,3800

Venda: R$ 5,5300

Variação: +0,27%

- Dólar Futuro (outubro)

Cotação: R$ 5,3700

Variação: +1,05%

- Euro

Compra: US$ 1,1662 (às 18h20)

Venda: US$ 1,1664 (às 18h20)

Variação: -0,01%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,2540

Venda: R$ 6,2550

Variação: +0,02%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,3300

Venda: R$ 6,4870

Variação: +0,2%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.

- Capital de giro, 6,76% ao ano.

- Hot money, 0,63% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 3.771,10 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +0,08%

