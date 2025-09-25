Topo

Notícias

Exército israelense diz que 700.000 palestinos fugiram da Cidade de Gaza

25/09/2025 09h46

O Exército israelense afirmou, nesta quinta-feira (25) que, desde o final de agosto, 700.000 palestinos fugiram da Cidade de Gaza para o sul da Faixa, em plena ofensiva terrestre mobilizada com o objetivo de "destruir" o movimento islamista Hamas. 

"Saíram 700.000 palestinos", declarou o Exército em resposta a uma pergunta da AFP sobre o número de pessoas que fugiram desde o fim de agosto do maior núcleo urbano do território. 

Naquele momento, a ONU calculava que um milhão de pessoas viviam na Cidade de Gaza e arredores. 

Em uma nota publicada no domingo, o Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU, o OCHA, apresentou um número mais conservador, afirmando que 388.000 palestinos fugiram da cidade.  

Israel iniciou uma grande ofensiva aérea e terrestre sobre o principal centro urbano do território palestino, no que diz ser uma tentativa de erradicar o Hamas após quase dois anos de guerra.

"Na última semana, os ataques na Cidade de Gaza foram especialmente intensos, incluindo contra lojas de deslocados internos, edifícios residenciais e infraestrutura pública. Muitos resultaram em um grande número de vítimas", destacou o OCHA.

A agência de defesa civil de Gaza ? uma força de resgate que opera sob a autoridade do Hamas ? disse que os ataques israelenses mataram 22 pessoas em todo o território nesta quinta-feira, incluindo cinco na Cidade de Gaza.

Um ataque aéreo contra uma casa onde estavam refugiados deslocados no centro de Gaza matou 11 pessoas, segundo a Defesa Civil.

As restrições à imprensa no território e as dificuldades para acessar muitas áreas impedem a verificação de forma independente dos números fornecidos pela Defesa Civil ou pelo Exército israelense.

Imagens da AFP após o ataque no campo de Al Zawaida mostram palestinos escavando entre os escombros em busca de sobreviventes.

"Todo o lugar foi destruído e não ficou nada apto para uso humano", afirmou Yusef Yunis, residente do local.

mj/mib/avl/mb/dd/fp/dd

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Postos, motéis e franquias: onde o PCC lava dinheiro, segundo a Receita

Pai do capitão de avião da Air India que caiu matando 260 pessoas diz que investigadores insinuaram que filho cortou combustível

EUA vendem 724,5 mil t de soja da safra 2025/26, aponta USDA

Câmara aprova projeto que transfere sede do governo para Belém na COP30

Relator chama 'Careca do INSS' de ladrão, advogado reage e confusão interrompe CPMI

Ataque a tiros deixa 2 alunos mortos e 3 pessoas feridas em escola no CE

Deputado chama Careca do INSS de 'autor de maior roubo', e defesa se exalta

Alemanha tenta modernizar sua rígida cultura de sepultamentos

Alpinista polonês é o primeiro a descer o Everest esquiando sem oxigênio adicional

ONU falha ao não reconhecer obesidade como doença crônica, diz entidade médica

Errata: BK Bank não foi alvo de busca e apreensão em operação do MP hoje