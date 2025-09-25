Fora da denúncia da PGR por coação, Bolsonaro sairá da prisão domiciliar?

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve ser liberado da prisão domiciliar se a PGR (Procuradoria-Geral da República) não denunciá-lo por coação à Justiça, segundo especialistas consultados pelo UOL. O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o empresário Paulo Figueiredo já foram denunciados no caso.

Bolsonaro está livre da denúncia?

O inquérito de coação à Justiça é diferente da ação penal da trama golpista. Na ação, Bolsonaro já foi condenado a 27 anos e três meses de prisão. No de coação, ele foi indiciado pela PF justamente por ter tentado interferir no julgamento, mas a PGR não apresentou denúncia até agora.

Como a PGR não apresentou denúncia até agora, a defesa de Bolsonaro quer o fim da prisão domiciliar. "Não há razões para manutenção das cautelares tendo em vista que ele não foi denunciado", disse o advogado Paulo Cunha.

Mas o ex-presidente ainda pode ser denunciado, porque o inquérito não foi arquivado. É o que explica Davi Tangerino, professor da UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro). "A PGR comunicou que ainda está apurando outras responsabilidades, inclusive eventuais responsabilidades de Bolsonaro", disse. "Algo fez a PGR entender que era cedo para denunciá-lo."

Com a possibilidade em aberto, Moraes vai pedir, "inevitavelmente", um parecer da procuradoria, segundo Tangerino. "A investigação continua, e outros elementos podem ser colhidos e descobertos durante a instrução do processo. Se a PGR não arquivou [o inquérito] contra Bolsonaro, ela pode pedir que o Supremo mantenha a prisão domiciliar e as cautelares", disse Pedro Bueno de Andrade, sócio do escritório Massud, Sarcedo e Andrade.

Bolsonaro pode sair da prisão domiciliar?

A manutenção ou não da prisão vai depender dos argumentos da PGR. Bueno explica que Bolsonaro não pode ficar preso "indevidamente" esperando que a PGR colha elementos que o façam ser denunciado. "Se a PGR está próxima de entender que Bolsonaro praticou ou é suspeito de praticar uma ou mais coações, ela precisa ser célere em mostrar que há esses elementos", diz.

Para Tangerino, o fato de Bolsonaro não ter sido denunciado até agora favorece o pedido para sair da prisão domiciliar. "Diante disso, não tem por que estender as cautelares. Com esses denunciados [Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo], Bolsonaro não está no centro [da ação], já que não foi denunciado", diz.

Ex-presidente pode ter prisão revogada se STF optar por "um caminho do meio", segundo Bueno. Para ele, o Supremo poderia revogar a prisão e manter as demais cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica, para que Bolsonaro permaneça "sob vigilância".

Quando Bolsonaro será preso pela condenação?

Ainda não há data para que isto ocorra. A decretação da prisão depende de recursos que a defesa pode apresentar contra a sentença.

É preciso esperar o trânsito em julgado da ação. Ou seja, quando não há mais possibilidade de recurso contra a decisão da Primeira Turma do STF.

A condenação a pena de 27 anos e 3 meses foi definida por 4 votos a 1. Os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin entenderam que o ex-presidente e membros da cúpula de seu governo participaram de uma tentativa de golpe. Apenas Luiz Fux defendeu a inocência do ex-presidente em todos os cinco crimes dos quais foi acusado.