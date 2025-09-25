Topo

Notícias

Ex-funcionários dos EUA pedem à Suprema Corte que não remova governadora do Fed

25/09/2025 19h12

Um grupo de ex-secretários do Tesouro dos Estados Unidos, ex-presidentes do banco central e outros líderes da economia instaram nesta quinta-feira (25) a Suprema Corte a não permitir que Donald Trump destitua uma governadora do Federal Reserve (Fed).

No total, 18 personalidades que ocuparam cargos econômicos de alto nível apresentaram ao tribunal um texto em apoio à governadora da Fed Lisa Cook.

Permitir a destituição de Cook expõe o banco central americano a influências políticas, advertiram no texto.

O presidente Trump disse há um mês que removeria Cook do cargo por acusações de fraude hipotecária.

Cook é a primeira mulher negra a integrar a diretoria do Fed.

Embora um tribunal de apelações tenha determinado que ela poderia permanecer no cargo por enquanto, Trump recorreu à Suprema Corte para demiti-la.

"Fazer isso exporia o Federal Reserve a influências políticas, enfraquecendo assim a confiança pública na independência do Fed e colocando em perigo a credibilidade e eficácia da política monetária dos Estados Unidos", argumentaram.

Entre os que lançaram o alerta estão os ex-presidentes do Fed Ben Bernanke e Alan Greenspan.

Entre os ex-secretários do Tesouro estão Janet Yellen, que serviu na administração de Joe Biden, e Henry Paulson, que atuou no governo de George W. Bush.

"Manter o status quo enquanto se determina a legalidade da destituição, em contrapartida, serviria ao interesse público ao proteger a independência e a estabilidade do sistema que rege a política monetária", disseram.

Os economistas enfatizaram que o Congresso concebeu o Fed como uma entidade independente e separada das pressões políticas.

Separadamente, os advogados de Cook advertiram que permitir sua destituição imediata "indicaria aos mercados que o Fed já não desfruta de sua tradicional independência".

bys/iv/acb/cr/cjc/lm/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Ex-chefe do FBI, Comey é acusado criminalmente conforme Trump ataca seus críticos

São Paulo perde mais uma vez para LDU (1-0), que vai às semifinais da Libertadores

Maduro convoca simulação para desastres naturais e conflitos armados na Venezuela

Pobreza na Argentina caiu em 2025 segundo metodologia questionada

Traficantes esquartejam 3 mulheres e transmitem crime ao vivo na Argentina

Mijaín López pede 'abertura' ao mundo para que esporte cubano volte à elite

Ex-diretor do FBI James Comey foi indiciado por 'crimes graves' (Departamento de Justiça)

Três apostas acertam Lotofácil e ganham R$ 537 mil; confira dezenas

Timemania: Prêmio acumula e vai a R$ 29 milhões; confira números e time

Fundação de Soros diz que pressão do Departamento de Justiça por investigação é politicamente motivada

Ninguém acerta Quina e prêmio sobe para R$ 7 milhões; veja números