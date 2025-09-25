Ex-chefe do FBI, Comey é acusado criminalmente conforme Trump ataca seus críticos

Por Kanishka Singh e Andrew Goudsward e Sarah N. Lynch

WASHINGTON (Reuters) - O Departamento de Justiça dos EUA disse que indiciou nesta quinta-feira o ex-diretor do FBI James Comey por acusações criminais de declarações falsas e obstrução, em uma escalada da campanha do presidente Donald Trump para buscar retribuição contra pessoas que o investigaram ou criticaram.

Se condenado, ele poderá pegar até cinco anos de prisão.

Trump demitiu Comey em 2017, no início do primeiro mandato do presidente republicano. Desde então, ele tem atacado regularmente a maneira como Comey lidou com a investigação do FBI que detalhou os contatos entre russos e a campanha de Trump em 2016.

Desde que Trump retornou ao cargo em janeiro, seu Departamento de Justiça vem examinando o depoimento de Comey em 2020 perante o Comitê Judiciário do Senado, quando ele abordou as críticas republicanas à investigação sobre a Rússia e negou que tivesse autorizado a divulgação de informações confidenciais para a mídia.

O caso contra Comey, que atuou como diretor do FBI de 2013 a 2017, marcou o exemplo mais evidente do governo Trump usando seu poder de aplicação da lei contra um crítico proeminente depois que o presidente prometeu retribuição durante sua campanha eleitoral bem-sucedida de 2024.

O indiciamento do grande júri ocorreu depois que o presidente pressionou a procuradora-geral, Pam Bondi, por não ter agido com rapidez suficiente para apresentar acusações criminais contra Comey e outros críticos proeminentes de Trump.

"Ninguém está acima da lei", disse Bondi em uma publicação na mídia social. "O indiciamento de hoje reflete o compromisso deste Departamento de Justiça de responsabilizar aqueles que abusam de posições de poder para enganar o povo norte-americano."

TENSÕES NO DEPARTAMENTO DE JUSTIÇA

O esforço para atingir Comey foi visto com ceticismo no Distrito Leste da Virgínia, o escritório do procurador federal que está cuidando do caso.

O principal promotor federal do distrito, Erik Siebert, renunciou na semana passada depois de atrair a ira de Trump por expressar dúvidas sobre a força do caso, e a segunda autoridade, Mary "Maggie" Cleary, também expressou preocupações, de acordo com pessoas familiarizadas com a situação.

Alguns outros promotores do escritório disseram à sucessora de Siebert, Lindsey Halligan, que as acusações não deveriam ser apresentadas devido à falta de provas, de acordo com uma das fontes.

Halligan atuou mais recentemente como assessora da Casa Branca e, antes disso, foi uma das advogadas de defesa pessoal de Trump.

Trump e Comey têm tido um relacionamento amargo desde o início do primeiro mandato do presidente em 2017. Trump o demitiu do cargo de diretor do FBI dias depois que Comey confirmou publicamente que o presidente estava sendo investigado sobre as conexões de sua campanha eleitoral com a Rússia. Comey então se tornou um crítico proeminente do presidente, chamando-o de "moralmente inadequado" para o cargo.

A demissão de Comey levou à nomeação de outro ex-chefe do FBI, Robert Mueller, como procurador especial para assumir a investigação sobre a Rússia, que revelou vários contatos entre a campanha e autoridades russas, mas concluiu que não havia provas suficientes para estabelecer uma conspiração criminosa.

Trump atacou repetidamente a investigação como uma "caça às bruxas", e seu segundo governo tem procurado minar as conclusões das agências de inteligência e de aplicação da lei dos EUA sobre a interferência russa na eleição presidencial de 2016, na qual Trump derrotou a rival democrata Hillary Clinton.

Um órgão de controle interno do Departamento de Justiça encontrou evidências de vários erros, mas nenhum viés político com relação à abertura da investigação pelo FBI. Os republicanos há muito tempo alegam que a investigação tinha como objetivo prejudicar o primeiro governo de Trump.

Em um relatório de 2019, o órgão de controle interno do Departamento de Justiça criticou Comey por pedir a um amigo que entregasse ao New York Times memorandos detalhando as interações individuais de Comey com Trump. Durante o primeiro mandato de Trump, o Departamento de Justiça se recusou a apresentar acusações criminais contra Comey.