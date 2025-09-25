Topo

EUA vendem 724,5 mil t de soja da safra 2025/26, aponta USDA

25/09/2025 11h54

São Paulo, 25 - Exportadores dos Estados Unidos relataram vendas de 724,5 mil toneladas de soja da safra 2025/26, já descontados os cancelamentos, na semana encerrada em 18 de setembro, informou nesta quinta-feira, 25, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). O ano comercial teve início em 1º de setembro. Os principais compradores na semana foram Egito (166,2 mil t), Taiwan (115,3 mil t), México (85,9 mil t), Indonésia (79,4 mil t) e destinos não revelados (75 mil t).Para o ano comercial 2026/27, não foram reportadas vendas.O volume total ficou dentro das estimativas de analistas, que esperavam um volume entre 500 mil e 1,60 milhão de toneladas.As exportações na semana somaram 512,4 mil toneladas. Os destinos principais foram Egito (209,2 mil t), Indonésia (80 mil t), Reino Unido (67,1 mil t), México (47,6 mil t) e Japão (46,7 mil t).*Com informações da Dow Jones Newswires

