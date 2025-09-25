Topo

Notícias

EUA vendem 539,8 mil t de trigo da safra 2025/26, mostra USDA

25/09/2025 13h15

São Paulo, 25 - Exportadores dos Estados Unidos relataram vendas de 539,8 mil toneladas de trigo na safra 2025/26 na semana encerrada em 18 de setembro, já descontados os cancelamentos, informou nesta quinta-feira, 25, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). O volume representa ganho de 43% ante a semana anterior, e alta de 37% diante da média das quatro semanas prévias. Os principais compradores foram Filipinas (116 mil t), Itália (86,9 mil t), Indonésia (77,4 mil t), Japão (58,1 mil t) e Bangladesh (55 mil t), que compensaram cancelamentos de Nigéria (12,5 mil t), Espanha (12 mil t), Tailândia (2 mil t), destinos não revelados (1,4 mil t) e Venezuela (200 t).Para 2026/27, não foram reportadas vendas.O total vendido ficou mais perto do teto da faixa estimada por analistas do mercado, de 300 mil a 600 mil toneladas.As exportações somaram 896 mil toneladas na semana, aumento de 16% ante a semana anterior, e de 18% diante da média das quatro semanas prévias. Os principais destinos foram Filipinas (132 mil t), Indonésia (83,8 mil t), México (82,7 mil t), Venezuela (71,9 mil t) e Vietnã (69,6 mil t).*Com informações da Dow Jones Newswires

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Disputa entre presos deixa ao menos 17 mortos em presídio no Equador

Espero que haja desdobramentos de operações da Receita contra o crime organizado, diz Haddad

Operação Spare: esquema movimentou R$ 4,5 bilhões, mas com só 0,1% de arrecadação, diz Haddad

Rebelião em prisão do Equador deixa pelo menos 17 mortos

Moraes desbloqueia redes sociais da deputada federal Carla Zambelli

Justiça de SP dá prazo de 90 dias para Teatro Contêiner deixar terreno

Bioeconomia na Amazônia: o desafio do comércio justo da floresta

Alemanha entra em corrida armamentista frente à ameaça russa

Com anistia em xeque no Congresso, Valdemar visita Bolsonaro

'Salário faroeste': RJ propõe 150% de bônus a policial que matar suspeito

Paulinho da Força diz que 'não é fácil tocar' redução de penas sem garantia de apoio no Senado