Topo

Notícias

EUA vão impor tarifa de 50% sobre importações de armários de cozinha e móveis de banheiro a partir de outubro, diz Trump

25/09/2025 20h36

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos imporão uma tarifa de 50% sobre as importações de todos os armários de cozinha e móveis de banheiro e produtos associados a partir de 1º de outubro, disse o presidente Donald Trump nesta quinta-feira.

Os EUA também imporão uma tarifa de 30% sobre móveis estofados, disse Trump em uma postagem em seu site de mídia Truth Social.

"A razão para isso é a 'inundação' em larga escala desses produtos nos Estados Unidos por outros países. É uma prática muito injusta, mas precisamos proteger, por motivos de segurança nacional e outros, nosso processo de fabricação", disse Trump.

(Reportagem de Jasper Ward e Ismail Shakil)

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Ex-chefe do FBI, Comey é acusado criminalmente conforme Trump ataca seus críticos

São Paulo perde mais uma vez para LDU (1-0), que vai às semifinais da Libertadores

Maduro convoca simulação para desastres naturais e conflitos armados na Venezuela

Pobreza na Argentina caiu em 2025 segundo metodologia questionada

Traficantes esquartejam 3 mulheres e transmitem crime ao vivo na Argentina

Mijaín López pede 'abertura' ao mundo para que esporte cubano volte à elite

Ex-diretor do FBI James Comey foi indiciado por 'crimes graves' (Departamento de Justiça)

Três apostas acertam Lotofácil e ganham R$ 537 mil; confira dezenas

Timemania: Prêmio acumula e vai a R$ 29 milhões; confira números e time

Fundação de Soros diz que pressão do Departamento de Justiça por investigação é politicamente motivada

Ninguém acerta Quina e prêmio sobe para R$ 7 milhões; veja números