Etanol/EUA: produção recua 2,94% na semana, para 1,024 milhão de barris por dia

25/09/2025 09h30

São Paulo, 25 - A produção média de etanol nos Estados Unidos foi de 1,024 milhão de barris por dia na semana encerrada na sexta-feira passada, dia 19 de setembro. O volume representa perda de 2,94% ante o registrado na semana anterior, de 1,055 milhão de barris por dia.Os estoques do biocombustível subiram 3,98%, para 23,5 milhões de barris, enquanto as exportações passaram de 103 mil para 112 mil barris por dia. Os números foram divulgados nesta quarta-feira (24) pela Administração de Informação de Energia do país, do Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês).Analistas consultados pela Dow Jones Newswires esperavam produção entre 1,015 milhão e 1,076 milhão de barris por dia. Quanto aos estoques, as estimativas iam de 22,285 milhões a 23,200 milhões de barris.Os números de produção de etanol nos EUA são um indicador da demanda interna por milho. No país, o biocombustível é fabricado principalmente com o grão e a indústria local consome mais de um terço da safra doméstica do cereal. Fonte: Dow Jones Newswires.

