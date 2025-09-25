Topo

Eslovênia proíbe entrada de primeiro-ministro israelense

25/09/2025 10h52

A Eslovênia proibiu, nesta quinta-feira (25), a entrada do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, citando os processos em curso contra ele no TPI por supostos crimes de guerra cometidos durante a ofensiva militar em Gaza. 

"Com essa medida, o governo envia uma mensagem clara a Israel de que a Eslovênia espera um respeito constante das decisões dos tribunais internacionais e ao direito internacional humanitário", declarou o Executivo esloveno em um comunicado. 

bk-oaa/bg/thm/meb/mb/dd

© Agence France-Presse

