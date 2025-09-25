'Salário faroeste': RJ propõe 150% de bônus a policial que matar suspeito

Aprovada na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro) na última terça-feira, uma emenda a um projeto de lei prevê reviver uma prática abolida nos anos 90 conhecida como "gratificação faroeste", que bonificava policiais por matarem suspeitos no estado fluminense,

Entenda o que muda com a emenda

Proposta prevê bonificação mínima de 10% e máxima de 150% para policiais civis em caso de "neutralização de criminosos". A premiação, com base nos salários dos agentes, também seria aplicada para operações envolvendo apreensão de armas de grande calibre e uso restrito. A emenda foi aprovada na Alerj por 47 deputados e rejeitada por 15.

O projeto de lei aguarda a sanção do governador Claudio Castro (PL), que tem até 15 dias para aprovar ou vetar a medida. Emenda foi proposta por deputados da base do governo Castro e incluída em projeto de reestruturação de cargos e carreira da Polícia Civil. Seu texto, de autoria dos deputados Alan Lopes (PL), Marcelo Dino (União) e Alexandre Knoploch (PL), não menciona outras corporações, como a Polícia Militar.

Proposta representa volta de "gratificação faroeste", implementada há 30 anos no RJ. Instituído em 1995 pelo governador Marcello Alencar (PSDB), o "pagamento por mérito" a policiais civis e militares bonificava agentes fluminenses por "bom desempenho" no combate a supostos criminosos, o que na prática foi um estímulo à letalidade policial no estado.

O antigo projeto foi abolido três anos após sua implementação e considerado um fracasso por especialistas em segurança pública. Isso ocorreu depois que um relatório de 1997 produzido pelo ISER (Instituto de Estudos da Religião) apontou para um aumento de execuções sumárias por policiais no Rio de Janeiro no período em que a bonificação esteve vigente. O estudo revelou ainda que o tráfico de drogas não diminuiu, e os números da violência, incluindo o de policiais mortos, aumentaram no estado naqueles anos.

Ministério Público Federal criticou emenda aprovada pela Alerj. Em ofício enviado ontem ao governador, o órgão aponta inconstitucionalidades na medida e avalia que a "gratificação faroeste" favorece "incremento da letalidade policial", "representa flagrante retrocesso" e "não apresenta qualquer demonstração" de que promove o direito à segurança, entre outros problemas.

O êxito das políticas públicas deve ser medido por dados e índices, cujas evidências oferecem elementos para avaliar o êxito na política adotada. (...) A evocação da letalidade policial como fator de promoção da segurança pública carece de qualquer comprovação, além de gerar efeitos contrários ao prometido. Ministério Público Federal, em ofício ao governador Cláudio Castro (PL-RJ)

Gratificação também é criticada por especialistas e parlamentares. A provável recriação do bônus foi classificada como "absurda" por especialistas consultados pelo UOL e gerou discussão entre deputados da base do governo Castro e parlamentares da oposição.

Gratificação faroeste para um estado em regime de recuperação fiscal é impossível. E neutralizar marginal significa o quê? Isso não é algo de competência da polícia. Para isso tem a Vara de Execução Penal. Se há criminoso, que ele pague perante ao rigor da lei, e não que a ponta da arma de um policial seja a vara de Execução Penal. Deputada Dani Monteiro (PSOL) durante votação na Alerj

Não me admira que [a deputada] queira impedir o policial que neutraliza vagabundos seja condecorado. Deputado Rodrigo Amorim (União) durante votação na Alerj

Procurados, o Governo do Estado e a Polícia Civil do Rio não retornaram. O espaço segue aberto a manifestações.

Legislação brasileira em vigor não prevê que policiais matem criminosos, mas prendam. Pela lei, agentes só podem atirar para matar em duas situações específicas: para se defender ou defender outra pessoa.