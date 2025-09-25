Topo

Encomendas de bens duráveis dos EUA sobem 2,9% em agosto ante julho

25/09/2025 10h13

As encomendas de bens duráveis nos Estados Unidos subiram 2,9% em agosto ante julho, a US$ 312,10 bilhões, segundo dados publicados nesta quinta-feira, 25, pelo Departamento do Comércio do país. O resultado surpreendeu analistas consultados pela FactSet, que previam queda de 0,5% no período.

Excluindo-se o setor de transportes, as encomendas de bens duráveis tiveram alta de 0,4% na comparação mensal de agosto. Sem a categoria de defesa, as encomendas avançaram 1,9% no mês.

A variação mensal de julho das encomendas totais sofreu revisão marginal, de queda de 2,8% para recuo de 2,7%.

