Encomendas de bens de capital dos EUA têm alta inesperada em agosto

WASHINGTON (Reuters) - As novas encomendas bens de capital manufaturados dos Estados Unidos aumentaram inesperadamente em agosto, mas um declínio nas remessas desses produtos sugeriu um ritmo moderado de crescimento nos gastos das empresas com equipamentos neste trimestre.

Os pedidos de bens de capital não relacionados à defesa, excluindo aeronaves, um indicador observado de perto dos gastos das empresas, aumentaram 0,6% no mês passado, após um salto revisado para baixo de 0,8% em julho, informou o Census Bureau do Departamento de Comércio nesta quinta-feira.

Economistas consultados pela Reuters previam queda de 0,1%, depois de um aumento de 1,0% relatado anteriormente em julho.

Parte do aumento nos pedidos provavelmente reflete preços mais altos em vez de volumes maiores, já que as tarifas sobre produtos importados aumentam os custos para os fabricantes.

Os embarques desses bens de capital caíram 0,3%, depois de terem aumentado 0,6% em julho. Os pedidos de bens de capital não relacionados à defesa, excluindo aeronaves, flutuam dentro de uma faixa ampla este ano, aumentando à medida que as empresas se apressavam para comprar mercadorias antes que as tarifas de importação do presidente Donald Trump entrassem em vigor, e diminuindo à medida que esse movimento perdia força.

Os pedidos de bens duráveis, itens que variam de torradeiras a aeronaves e destinados a durar três anos ou mais, subiram 2,9% em agosto, depois de terem caído 2,7% em julho.

(Reportagem de Lucia Mutikani)