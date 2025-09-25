Topo

Economia da Alemanha deve recuperar ímpeto nos próximos dois anos, dizem institutos

25/09/2025 07h57

Por Maria Martinez

BERLIM (Reuters) - A economia da Alemanha está saindo de um período de baixa e é provável que recupere algum impulso nos próximos dois anos, disseram cinco importantes institutos econômicos nesta quinta-feira.

Os institutos aumentaram sua previsão de crescimento da maior economia da Europa para 0,2% em 2025, confirmando informações relatadas pela Reuters nesta semana. Os institutos haviam estimado expansão de 0,1% este ano e de 1,3% no próximo em sua previsão anterior de abril.

A expectativa é que os planos do novo governo de aumentar drasticamente os gastos com infraestrutura e defesa sustentem o crescimento no longo prazo, mas a economia terá dificuldades por enquanto, afetada pela guerra comercial global do governo dos EUA.

Para o próximo ano, os institutos mantiveram sua previsão de crescimento de 1,3%, já que os gastos do governo devem ajudar a economia a ganhar impulso.

As previsões incluem, pela primeira vez, uma projeção para 2027, quando eles esperam que a economia tenha expansão de 1,4%.

"A economia alemã ainda está em terreno instável", disse Geraldine Dany-Knedlik, do Instituto Alemão de Pesquisa Econômica DIW Berlin.

"Ela se recuperará visivelmente nos próximos dois anos. No entanto, devido às fraquezas estruturais contínuas, esse impulso não durará muito tempo."

O chanceler alemão Friedrich Merz assumiu o cargo em maio prometendo reavivar o crescimento estagnado.

Embora esteja claro que seu prometido aumento nos gastos públicos levará tempo para beneficiar a economia, há uma sensação crescente de que as reformas prometidas são mais lentas e de menor alcance do que o inicialmente esperado.

