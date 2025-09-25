Topo

Drones voltam a afetar aeroportos dinamarqueses; Rússia nega envolvimento

25/09/2025 09h31

CONPENHAGUE (Reuters) - A Dinamarca afirmou na quinta-feira que incursões de drones durante a noite, que fecharam brevemente dois aeroportos e afetaram instalações militares, foram ataques híbridos com o objetivo de espalhar o medo, embora as autoridades não tenham conseguido identificar os autores.

O incidente, o segundo em dois dias somente na Dinamarca, faz parte do que algumas autoridades europeias veem como um padrão de perturbação russa que expôs a vulnerabilidade do espaço aéreo europeu em um momento de altas tensões entre Moscou e a Otan.

A Polônia abateu supostos drones russos em seu espaço aéreo em 10 de setembro. As autoridades dinamarquesas disseram na quinta-feira que decidiram não derrubar nenhum dos drones em seu espaço aéreo por motivos de segurança, apesar da interrupção causada no tráfego aéreo.

A embaixada da Rússia em Copenhague rejeitou como "absurda" a especulação sobre o envolvimento de Moscou nas incursões dinamarquesas.

A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, disse ter conversado na quinta-feira com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, sobre os incidentes com drones e que eles haviam concordado em trabalhar juntos para garantir a segurança.

As incursões forçaram o aeroporto de Aalborg, usado para voos comerciais e militares, a fechar por três horas, enquanto o aeroporto de Billund, o segundo maior da Dinamarca, foi fechado por uma hora, segundo a polícia. Ambos foram reabertos na manhã de quinta-feira.

Drones também foram vistos perto dos aeroportos de Esbjerg e Sonderborg, bem como da base aérea de Skrydstrup, que abriga os caças F-16 e F-35 da Dinamarca, e sobre uma instalação militar em Holstebro, confirmou a polícia. Todas elas estão localizadas na região da Jutlândia.

"Isso mostra, no mínimo, que não temos a capacidade atual de impedir a invasão de drones em nossos aeroportos", disse à Reuters Peter Viggo Jakobsen, professor associado do Royal Danish Defence College. "Isso é um buraco em nossa preparação."

As incursões ocorreram depois que a Dinamarca aumentou seu orçamento militar este ano para resolver deficiências graves. Na semana passada, anunciou planos para adquirir armas de precisão de longo alcance, enquanto sua decisão de hospedar a produção de combustível para mísseis ucranianos perto da base aérea de Skrydstrup atraiu críticas da Rússia.

(Reportagem de Jacob Gronholt-Pedersen, Stine Jacobsen, Maria Laguna, Søren Sirich Jeppesen, Anna Ringström e Terje Solsvik; reportagem adicional de John Irish e Gwladys Fouche)

