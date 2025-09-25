Topo

Dólar oscila em baixa enquanto mercado digere projeções do BC e IPCA-15

25/09/2025 09h13

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar iniciou a quinta-feira com leve viés de baixa ante o real, com investidores ainda digerindo as novas projeções econômicas divulgadas pelo Banco Central mais cedo e o IPCA-15 de setembro, enquanto no exterior a moeda norte-americana oscilava próxima da estabilidade ante as divisas fortes.

Às 9h08, o dólar à vista tinha baixa de 0,12%, aos R$5,3214 na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha elevação de 0,25%, a R$5,3275.

Na quarta-feira, o dólar à vista fechou em alta de 0,93%, aos R$5,3277.

(Por Fabrício de Castro)

