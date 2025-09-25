Topo

Notícias

Doença de Chagas avança dos EUA e põe autoridades em alerta

25/09/2025 07h23

Doença de Chagas avança dos EUA e põe autoridades em alerta - Casos da infecção foram registrados em oito estados mais ao sul dos EUA, e já se fala em uma situação endêmica. Com a elevação das temperaturas, ambientes se tornam favoráveis ao insetos barbeiros.As autoridades sanitárias dos Estados Unidos estão em alerta – a doença de Chagas, antes associada à América Latina, tem avançado no país. Até o momento, foram registrados casos em pelo menos oito estados americanos.

A doença é uma infecção parasitária causada por um protozoário, transmitido principalmente por insetos conhecidos por barbeiros. Ao picar, eles podem eliminar fezes com o parasita; se a pessoa coça, o protozoário entra pela pele ou mucosas. A doença pode causar problemas cardíacos fatais em humanos e cães.

Pesquisadores dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) publicaram em setembro, na revista científica Emeging Infectious Diseases, que a doença pode ser considerada endêmica no país. Essa classificação indica que não se trata mais de uma doença tropical importada, mas um risco permanente à saúde nos EUA.

A classificação proposta teria consequências de longo alcance para monitoramento, pesquisa e tratamento da doença, que ainda é desconhecida no país. Atualmente, a sociedade e a comunidade médica sabem pouco sobre a infecção, e os testes ainda são limitados.

Como acontece a transmissão

O percevejo transmissor da doença de Chagas ganhou o apelido de barbeiro ou chupão porque costuma picar o rosto de pessoas durante o sono, especialmente as partes com pele mais fina, como lábios ou pálpebras.

Não é a picada em si que é perigosa, mas as fezes do inseto que contêm o patógeno. O barbeiro transmite o parasita Trypanosoma cruzi ao defecar enquanto se alimenta do sangue da vítima. Assim, ele coloca o protozoário em contato com a pele e a ferida.

Ao coçar a ferida ou esfregar os olhos, o parasita entra no corpo. Com menos frequência, as pessoas são infectadas por meio de transfusões de sangue, transplantes de órgãos ou durante a gravidez, da mãe para o filho.

Os pesquisadores acreditam que o avanço de barbeiros em novas áreas tem sido impulsionado pelo aquecimento global, já que temperaturas mais quentes são mais favoráveis a esses insetos.

Perigo negligenciado

A doença recebeu o nome do médico e cientista brasileiro Carlos Chagas (1878 - 1934), que descobriu a doença em 1907 e destrinchou todos os seus aspectos: o patógeno (protozoário), o vetor (barbeiro), os hospedeiros (pessoas e alguns animais), as manifestações clínicas e a sua incidência.

A doença é endêmica em 21 países do continente americano, inclusive no Brasil – mas deixou de ser uma infecção tropical exótica. Por meio da migração, transfusões de sangue e rotas comerciais globais, a doença também chegou à Europa e à América do Norte.

Segundo estimativas, há cerca de 6.000 pessoas infectadas na Espanha e várias centenas de milhares nos Estados Unidos.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que, em todo o mundo, mais de 7 milhões de pessoas estão infectadas com o patógeno e que cerca de 10 mil morrem a cada ano como resultado da infecção. Estima-se que mais de 90% das pessoas infectadas não são diagnosticadas.

A doença é mais comum em áreas rurais ou com infraestrutura precária, onde as pessoas vivem em casas de adobe ou madeira com más condições de saneamento, o que favorece a proliferação do inseto transmissor. Por isso a OMS a classifica como uma "doença negligenciada".

Com as notícias vindo dos EUA, a doença agora está recebendo mais atenção internacional.

Quais os sintomas?

A infecção tem duas fases. Muitos dos afetados não notam nenhum sintoma durante as primeiras semanas ou meses após a infecção. Alguns desenvolvem sintomas mais genéricos, como febre e fadiga. É comum haver inchaços próximos à ferida, como em uma das pálpebras. Depois, esses sintomas geralmente desaparecem, mas o parasita permanece no corpo.

Após um período de latência que pode levar anos, a fase crônica da infecção pode se manifestar. Isso acarreta consequências graves. Foram documentados casos de miocardite, insuficiência cardíaca permanente ou arritmia cardíaca, bem como aumento patológico do esôfago e do cólon.

Até 30% das pessoas infectadas desenvolvem essas complicações. A OMS alerta que, sem tratamento, a doença pode ser fatal, principalmente para bebês, crianças ou pessoas com o sistema imunológico enfraquecido.

Qual o tratamento?

Durante a fase aguda, o parasita pode ser detectado microscopicamente no sangue. Nos estágios posteriores, os testes de anticorpos são a ferramenta de diagnóstico mais importante. Até o momento, não há vacina.

O tratamento é baseado em dois medicamentos antiparasitários, nifurtimox e benznidazol, que são particularmente eficazes durante a fase aguda. Ambos os medicamentos, no entanto, podem causar efeitos colaterais graves e ainda não foram oficialmente aprovados para o tratamento da doença de Chagas na União Europeia, por exemplo.

Nos EUA, os medicamentos geralmente só podem ser administrados durante o tratamento hospitalar. Em casos crônicos, a terapia apenas alivia os sintomas; até o momento, a doença dificilmente pode ser prevenida.

Animais de estimação e animais selvagens

Não são apenas os seres humanos as vítimas da picada do barbeiro: cães, gatos, ratos, tatus e gambás também são considerados hospedeiros importantes.

O Texas e a Califórnia, em particular, estão relatando cada vez mais casos de cães infectados, o que indica que a circulação do patógeno já está estabelecida no sul dos EUA.

Como se proteger contra a doença de Chagas?

Para prevenir a infecção, especialistas recomendam proteção rigorosa contra insetos. Nas regiões afetadas, redes tratadas com inseticida, vedação das paredes das casas e controle específico de pragas podem ajudar.

Para animais de estimação, os veterinários recomendam medicamentos que também são usados contra pulgas e carrapatos. Em muitos países, as doações de sangue agora são testadas rotineiramente para o patógeno, a fim de prevenir a infecção por transfusão de sangue.

Autor: Alexander Freund

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Rússia diz presumir que Trump, apesar da mudança de tom, ainda está comprometido com busca da paz na Ucrânia

Captação de água em SP será reduzida no Cantareira e compensada com Bacia do Rio Paraíba do Sul

Justiça francesa condena Sarkozy a 5 anos de prisão em caso de financiamento líbio

Discursos de Lula são usados fora de contexto para negar tentativa de golpe

Polícia de Israel prende homem por ameaçar matar Netanyahu

Mulher é presa no Japão por manter corpo da filha em freezer por 20 anos

Esquema de venda de combustível adulterado ligado ao PCC é alvo de nova operação

Primeiro-ministro britânico não tem planos de participar da COP30 no Brasil, diz Financial Times

'Careca do INSS' deve depor nesta quinta na CPMI dos descontos ilegais

Doença de Chagas avança dos EUA e põe autoridades em alerta

Drones voltam a afetar voos na Dinamarca