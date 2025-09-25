Discursos de Lula são usados fora de contexto para negar tentativa de golpe

Um compilado de vídeos com declarações de Lula que circula nas redes sociais engana ao insinuar que ele falava sobre a "construção de narrativas" com o objetivo de inventar uma tentativa de golpe de Estado no Brasil.

As publicações usam falas do petista sobre diversos assuntos e em momentos distintos para dar a entender que a tentativa de golpe de Estado de 8 de Janeiro teria sido uma narrativa criada pelo governo.

O que está circulando

Vídeos são editados em sequência para sugerir que tentativa de golpe de janeiro de 2023 seria uma "narrativa" do governo Imagem: Arte/UOL sobre Reprodução Instagram

Publicações usam recortes de declarações de Lula de quatro vídeos diferentes em que ele fala sobre "construções de narrativas" em contextos distintos para sugerir que a tentativa de golpe de Estado de 8 de Janeiro de 2023 seria uma criação por parte do governo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.

O que diz o vídeo 1

Lula aparece dizendo: "Bolsonaro não tem nenhuma chance de voltar à Presidência da República. Agora vai depender da nossa capacidade de construir a narrativa correta".

Por que é enganoso

O primeiro vídeo é recortado de uma entrevista à CNN Internacional em 10 de fevereiro de 2023. O presidente declarou: "E vou te dizer uma coisa: o Bolsonaro não tem nenhuma chance de voltar à Presidência da República! Agora vai depender da nossa capacidade de construir a narrativa correta do que ele representou para o Brasil. Porque essa extrema direita está no mundo inteiro". O post enganoso omite a continuação da fala de Lula em que ele diz "narrativa correta do que ele [Bolsonaro] representou para o Brasil". A íntegra da entrevista está disponível no site da CNN Brasil (veja aqui) e a transcrição consta no site do Palácio do Planalto (aqui). Antes do trecho recortado, Lula citou a invasão do Capitólio nos Estados Unidos por apoiadores do presidente Donald Trump em 2021 e disse que Bolsonaro é uma cópia do presidente americano. Confira abaixo:

O que diz o vídeo 2

O presidente afirma: "Porque quando se quer dar um golpe, se constrói uma narrativa. Primeiro para construir na mente das pessoas a ideia de que a mentira é verdade, e a mentira se tornando verdade, então você pode aplicar o golpe que você quiser".

Por que é enganoso

Lula estava falando sobre sua prisão em 2018. Esse trecho já circulou fora de contexto e foi desmentido pelo Estadão Verifica no ano passado (aqui). A declaração foi recortada de um discurso de Lula em abril de 2022 em que ele falava que a sua prisão em 2018 foi um golpe para tirá-lo da disputa eleitoral daquele ano (aqui). No discurso, o petista diz que é possível fazer uma guerra a partir de uma mentira e cita a invasão do Iraque pelos EUA. Em seguida, ele volta para o seu caso: "Essa mentira foi contada para dar um golpe aqui no Brasil. Ela foi contada para me prender e me tirar do processo eleitoral". Confira abaixo:

O que diz o vídeo 3

Lula indaga: "Por que nós criamos o Foro de São Paulo?". Em seguida, afirma que estava convencido de que não chegaria ao poder pela via do voto. Isolado, o trecho sugere que o Foro de São Paulo teria sido criado para arquitetar golpes.

Por que é enganoso

Lula falava sobre eleições da década de 1980 e a criação do Foro de São Paulo. O conteúdo foi recortado de um discurso no encontro do Foro de São Paulo, em Brasília, em 2023 (veja aqui). Ao dizer que tinha consciência de que jamais poderia chegar ao poder pela via do voto, o presidente estava falando sobre as condições da disputa política na década de 1980. Ele disse que concorreu ao governo de São Paulo em 1982 e pensou que poderia ganhar, mas teve apenas 10% dos votos. "Fiquei muito decepcionado, porque acreditava que trabalhador votava em trabalhador e constatei que não era tão verdadeiro assim. Era preciso que a gente criasse um mecanismo de fazer com que evoluísse a consciência política das pessoas para elas pudessem votar na gente", argumentou. Em seguida, cita a eleição presidencial de 1989, quando concorreu com figuras históricas da política brasileira, como Leonel Brizola, Ulysses Guimarães, Mário Covas e Aureliano Chaves. O petista disse que chegar ao segundo turno daquela eleição foi uma surpresa.

Eleição de 1989 levou à criação do Foro de São Paulo em busca por via democrática. Segundo Lula, o grupo foi criado depois de uma viagem à Cuba em que foi debatida a possibilidade de reunir a esquerda latino-americana, que à época ocupava partidos pequenos e tentavam fazer a revolução. "E nós então resolvemos convidar todas as organizações para que, juntos, a gente pudesse discutir, através de muita organização dos trabalhadores e do povo em geral, a gente pela via democrática chegar a ganhar o poder nos nossos países", justifica. A primeira reunião do grupo aconteceu em 1990 a partir de uma convocatória de Lula e do ex-presidente de Cuba Fidel Castro. Confira abaixo:

O que diz o vídeo 4

Lula aparece ao lado do ditador venezuelano Nicolás Maduro e diz: "Companheiro Maduro, se quiser vencer uma batalha preciso construir uma narrativa para destruir o meu potencial inimigo".

Por que é enganoso

Último vídeo sobre "narrativa" se refere a Venezuela. O trecho foi recortado da entrevista coletiva de imprensa de Lula e de Maduro após um encontro em Brasília em 2023. A declaração no contexto foi: "A segunda coisa que eu queria dizer é o seguinte. É uma coisa que a gente aprende em política que é a narrativa que se constrói contra as pessoas. Eu, se quiser vencer uma batalha preciso construir uma narrativa para destruir o meu potencial inimigo. Então, o Maduro sabe qual foi a narrativa que construíram contra a Venezuela durante tanto tempo". A íntegra pode ser verificada no canal do governo federal no Youtube (aqui) e a transcrição também está disponível no site do Planalto (aqui). Confira abaixo:

