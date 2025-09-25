Barroso diz que STF defendeu democracia apesar de 'custo pessoal'

O ministro Luís Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal), afirmou nesta tarde em seu último discurso na presidência que o Supremo "cumpriu bem" o papel de defender o Estado democrático de Direito, "apesar do custo pessoal de seus ministros".

O que aconteceu

O ministro presidiu sua última sessão plenária no STF nesta tarde. Ele se emocionou no final de sua fala, após fazer um balanço sobre sua gestão à frente da corte. Nenhum dos ministros indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participou presencialmente da sessão.

O discurso foi marcado pela defesa da atuação do tribunal. O Supremo vem sofrendo uma onda de críticas de alguns grupos políticos pelo seu protagonismo nos últimos anos. Ele explicou que, no modelo brasileiro, o STF acaba acumulando poder de decidir sobre vários temas, além de vários atores políticos poderem acionar a corte, e que isso tem contribuído para o STF decidir sobre assuntos polêmicos.

Os casos chegam ao tribunal e nós precisamos julgá-los. Há complexidades e problemas nesse modelo que reserva para o Supremo Tribunal Federal esse papel. Porém, cabe enfatizar que, com todas essas circunstâncias, esse é, ministro Gilmar, o arranjo institucional que nos proporcionou 37 anos de democracia e estabilidade institucional sob a Constituição de 1988.

Nesse período não houve desaparecidos, ninguém foi torturado, ninguém foi aposentado compulsoriamente, todos os meios de comunicação impressos ou digitais manifestam-se livremente.

Ou seja, apesar do custo pessoal dos seus ministros, e o desgaste de decidir as questões mais divisivas da sociedade brasileira, o Supremo Tribunal Federal cumpriu, e bem, eu assim penso, o seu papel de preservar o Estado de Direito e de promover os direitos fundamentais.

Luís Roberto Barroso, presidente do STF, em seu discurso de despedida da presidência

Luís Roberto Barroso é aplaudido de pé pelos colegas em despedida da presidência do STF Imagem: Reprodução/YouTube TV Justiça

Barroso foi aplaudido de pé ao final de sua fala. A plateia e os ministros presentes se levantaram para aplaudir o ministro.

Gilmar se emocionou em seu discurso. Como decano do STF, ele foi o seguinte a prestar homenagem ao colega. "O período que ora se encerra ficará registrado nos anais da nossa história institucional como um dos mais complexos da trajetória desta corte, centenária e, consequentemente, da democracia brasileira."

O decano lembrou julgamento sobre trama golpista. "A presidência de Vossa Excelência entra para a história como a primeira vez em que um chefe de Estado, ao lado de militares de alta patente, é condenado por golpe ou tentativa de golpe de Estado no Brasil. E esse é um fato que merece registro. Trata-se de um evento raríssimo, também em termos mundiais", afirmou Gilmar.

Ele elogiou Moraes de improviso e chorou novamente. O ministro Alexandre de Moraes é o relator das ações sobre a trama golpista e os manifestantes do 8 de Janeiro. "E aqui os meus incômios ao papel singular, diria eu, sem exagero, acho, quase ou verdadeiramente heróico, desempenhado pelo ministro Alexandre de Moraes."

Barroso deixa o comando do Supremo, que passa a ser presidido por Edson Fachin a partir de segunda (29). Ele está na presidência desde setembro de 2023.

Ministros indicados por Bolsonaro não compareceram presencialmente à sessão. Kassio Nunes Marques e André Mendonça não compareceram presencialmente. Luiz Fux e Dias Toffoli também não estavam. Este último, porém, participou da sessão de forma virtual.

Como é Vossa Excelência a conduzir o tribunal em meio a uma ofensiva sem precedentes, com o escopo de desacreditar a Justiça brasileira, de vergar este Supremo aos interesses de um grupelho político e de submeter a soberania nacional às conveniências ideológicas de outras nações. Situação insólita, que exigiu coragem, equilíbrio e serenidade. Vossa Excelência soube responder a essas investidas com firmeza inabalável, mas também com elegância, cordialidade e a urbanidade que o caracteriza e sempre pautaram a sua vida pública.

Gilmar Mendes, decano do STF, em discurso sobre Barroso

Barroso no julgamento sobre golpe

Sob sua gestão, o tribunal realizou o 1º julgamento de um ex-presidente por tentativa de golpe de Estado. Apesar de ter ocorrido na Primeira Turma do STF, Barroso participou da última sessão, quando ele foi até o colegiado e se sentou ao lado de Cristiano Zanin, que presidia a sessão e leu o resultado pela condenação de Jair Bolsonaro e outros sete aliados. Ele fez o discurso final, em gesto de apoio aos colegas sob uma pressão inédita contra o Supremo.

A corte também agilizou o processo contra os envolvidos nos atos golpistas de 8 de Janeiro. Desde o fim daquele ano, o STF mudou o regimento e passou a julgar as ações penais nas Turmas, o que desafogou o plenário e permitiu que fosse finalizado um grande volume de ações contra os manifestantes.

Mandato teve decisão sobre casos emblemáticos

A gestão de Barroso também foi marcada pelo julgamento sobre descriminalização do porte de maconha e regulação das redes sociais. Os casos foram decididos pelo plenário, com esforço de Barroso para buscar conciliar posições de diferentes ministros e marcar posição sobre temas. O tribunal entendeu que o porte de 40 gramas de maconha não poderia ser considerado crime por sí só e também estabeleceu parâmetros para responsabilizar as plataformas por postagens com incitação a crimes, como racismo, entre outros.

Supremo ainda julgou a ADPF das Favelas. A corte concluiu em abril deste ano o julgamento que homologou em parte um plano do governo do Rio para reduzir a letalidade policial em operações nas favelas fluminenses e também propôs novas medidas para a retomadas dos espaços dominados por organizações criminosas, como milícias.

Ministro também organizou reuniões entre os três Poderes para tentar conciliação sobre emendas parlamentares. Em meio a decisões do ministro Flávio Dino, que impôs uma série de restrições à liberação de emendas que não respeitavam parâmetros de transparência e rastreabilidade, Barroso convocou reuniões no STF com representantes dos três Poderes para se buscar um consenso e fazer com que o orçamento de 2025 contemplasse as determinações do Supremo sobre o tema.

Bomba e interferência externa

O Supremo foi alvo de um atentado a bomba em novembro de 2024. Barroso atuou para retirar as grades e reduzir o rigoroso esquema de proteção do tribunal após o 8 de janeiro de 2023. Mas, em novembro do ano passado, um bolsonarista morreu após tentar lançar explosivos em frente à sede do STF, fazendo com que todas as medidas de segurança, incluindo as grades, fossem retomadas.

Ministros do STF foram alvo de sanções inéditas dos EUA. Em meio ao julgamento de Bolsonaro, o governo de Donald Trump cassou os vistos de oito ministros do Supremo e sancionou Alexandre de Moraes e sua esposa com a Lei Magnitsky, criada para punir envolvidos em crimes contra direitos humanos e corrupção. Neste contexto, conforme o UOL revelou, o filho de Barroso, que trabalhava em um banco nos EUA, foi orientado pelo pai a não voltar mais ao país após uma viagem de férias na Europa.

Barroso e Gilmar

Ministros "fizeram as pazes" na gestão de Barroso. Em meio a onda de ataques sem precedentes contra o tribunal, o decano Gilmar Mendes e Barroso mantiveram uma boa relação nos últimos anos. Os dois já haviam protagonizado duros embates antes, sendo o mais rumoroso ocorrido em 2018 quando Barroso chamou Gilmar de "mistura de mal com pitadas de psicopatia" durante uma sessão plenária.

Ministros tiveram embates nos casos ligados à Lava Jato. Gilmar adotou postura crítica à operação, enquanto Barroso marcou posição favorável às investigações. Divergências ficaram mais evidentes quando desdobramentos da Lava Jato foram analisados pelo STF. Com os protestos de 8 de janeiro de 2023, porém, os ministros deixaram os embates públicos de lado.

Gilmar ressaltou "laços de amizade". "Nesse constante trabalho em conjunto, nossos gabinetes criaram laços de amizade. Em nome da minha equipe, agradeço a sua, ministro Barroso", ressaltou Gilmar, em gesto de apoio ao antigo desafeto.