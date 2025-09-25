Topo

Notícias

Diretor do Fed diz que economia dos EUA está vulnerável a choques devido a juros altos e preocupações infundadas com inflação

25/09/2025 09h50

WASHINGTON (Reuters) - A economia dos Estados Unidos está mais vulnerável a choques neste momento devido às altas taxas de juros baseadas em preocupações infundadas com a inflação entre os membros do Federal Reserve, disse Stephen Miran, diretor do Fed, no programa Mornings with Maria, da Fox Business.

Miran disse que a taxa de juros deveria cair 2 pontos percentuais em cortes de meio ponto, porque "quando a política monetária está nessa postura restritiva, a economia se torna mais vulnerável a choques negativos", disse Miran.

Ele argumentou que não há sinais de que as tarifas comerciais estejam impulsionando a inflação, mas "é isso que está impedindo muitos dos meus colegas".

(Reportagem de Howard Schneider)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Otan diz que membros podem atacar aeronaves russas que entram no espaço da aliança quando necessário

Asteroide foi rastreado na França graças à ciência participativa

Rússia não exportará gasolina até o final do ano devido à escassez e ataques ucranianos

Avião que caiu no Pantanal voava fora do horário permitido, diz polícia

Itália e Espanha enviam navios da Marinha para ajudar flotilha de assistência a Gaza

Itália vai enviar segundo navio para proteger flotilha humanitária para Gaza

Médicos rejeitam advertências de Trump e asseguram às grávidas que paracetamol pode ser tomado, se necessário

Spotify adota medidas para aumentar transparência e reduzir abusos da IA

Exército israelense diz que 700.000 palestinos fugiram da Cidade de Gaza

Noruega apreende drone operado por estrangeiro perto do aeroporto de Oslo

Marinho diz que Caged de agosto mostrará crescimento do emprego, mas em ritmo menor