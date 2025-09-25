Diretor do Fed diz que economia dos EUA está vulnerável a choques devido a juros altos e preocupações infundadas com inflação

WASHINGTON (Reuters) - A economia dos Estados Unidos está mais vulnerável a choques neste momento devido às altas taxas de juros baseadas em preocupações infundadas com a inflação entre os membros do Federal Reserve, disse Stephen Miran, diretor do Fed, no programa Mornings with Maria, da Fox Business.

Miran disse que a taxa de juros deveria cair 2 pontos percentuais em cortes de meio ponto, porque "quando a política monetária está nessa postura restritiva, a economia se torna mais vulnerável a choques negativos", disse Miran.

Ele argumentou que não há sinais de que as tarifas comerciais estejam impulsionando a inflação, mas "é isso que está impedindo muitos dos meus colegas".

(Reportagem de Howard Schneider)