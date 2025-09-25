Topo

Direção da política monetária nos EUA é para taxas de juros mais baixas, diz diretor do Fed

25/09/2025 17h39

O diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Michael Barr disse nesta quinta-feira, 25, que a direção da política monetária do BC dos Estados Unidos é para taxas de juros mais baixas, mas que a flexibilização precisa ser feita com cautela.

"Devemos focar agora nas decisões para outubro e dezembro, e depois pensamos em 2026", afirmou o diretor.

As falas foram feitas em sessão de perguntas e respostas em evento do Peterson Institute for International Economics (PIEE).

