Danton Mello ficou mais chorão com a maturidade: 'Choro até caminhando'

Com 50 anos de vida e 40 de carreira, Danton Mello é um ótimo exemplo de que envelhecer não deve ser um peso para as pessoas.

"Estou muito bem, muito feliz, me sinto jovem. Não tenho preocupação com idade, com o envelhecer. Acho lindo estar nessa vida e, enquanto estiver aqui, quero viver bem, praticar o amor, estar cercado das pessoas que eu amo. Fazer o que gosto, o meu trabalho. Vamos ver até onde eu vou", disse o ator em entrevista à Flávia Alessandra no VivaBem no Seu Tempo, evento do UOL destinado ao público com mais de 45 anos.

Imagem: Mariana Pekin/ UOL

Apesar de afirmar ao longo da conversa que chegar à maturidade não gerou grandes mudanças ou impactos em sua vida, Danton Mello revelou que uma coisa mudou: "Estou chorando mais".

Imagem: Mariana Pekin/ UOL

O ator disse que sempre foi uma pessoa que se emociona facilmente, e agora isso se potencializou. "Sou muito chorão mesmo. Às vezes caminhando, ouvindo uma clássica, ela me leva para uma lembrança e fico emocionado."

Danton contou ainda que nada o tira do sério. Para ele, a vida é bonita e precisa ser vivida de forma leve. "A gente tem que chegar lá na frente com qualidade, podendo fazer as coisas, vivendo sozinho, não dependendo de outras pessoas. Leveza, paz e amor".

Bons hábitos em busca de saúde

Imagem: Mariana Pekin/ UOL

O artista, que convive com diabetes, contou que passou a refletir mais sobre a importância de fazer boas escolhas, como se alimentar bem, praticar exercício físico e buscar o tão difícil equilíbrio. "Tento fazer caminhadas todos os dias. Nem sempre consigo, mas a meta é essa."

O artista confessou que não ama fazer exercícios, mas passou a reconhecer ainda mais a importância da atividade física após o diagnóstico de diabetes.

"Eu não gosto! Acho importante falar isso porque às pessoas se identificam. Eu odeio! Eu me matriculo na academia e faço com raiva! Acho lindo quem faz exercício com prazer, mas eu não faço. Eu odeio, porém sei que tem que fazer. Ponto final! Então, todo dia eu acordo e vou fazer minha caminhada. Odiando, mas faço!"

Imagem: Mariana Pekin/ UOL

Fã de doces, Danton também mudou a alimentação e diminuiu o consumo de açúcar, mas admite que às vezes leva bronca do médico. "[Ele fala] que tenho que comer melhor. Eu falo, vamos nessa. Faço [certo] por seis meses, aí pego um trabalho, entro numa rotina louca, aí desanda. Não me culpo. Está tudo certo e sigo assim."

Danton reforça que é importante a busca pelo equilíbrio e bons hábitos, mas não deve haver uma cobrança excessiva: "Se não você enlouquece".

Imagem: Mariana Pekin/ UOL

Ao falar sobre a carreira, Danton também prega o equilíbrio. Diz que segue trabalhando muito e se sente tão ativo e produtivo como quando era mais jovem. Mas agora ele também se permite dar uma pausa quando entende ser necessário.



"Quando quero dar tempo, eu paro tudo. Recuso trabalho se quero descansar, curtir minha família, viajar, ver minhas filhas que moram fora..."

