'Dá para ler livro e se maquiar': testamos o secador de cabelo Mãos Livres

Já pensou em aproveitar o tempo que você leva para secar o cabelo para ler um livro, comer alguma coisa ou até se maquiar? É isso que promete o secador Mãos Livres, da Stellar Beauty.

Ele alcança até 1,70 metros e fica em um tipo de pedestal, o que permite direcionar o vento para a secagem dos fios e deixar as mãos livres. Eu já tinha visto esse produto na internet e estava curiosa para testar. Mas será que vale a pena? Confira as minhas impressões a seguir:

O que gostei

Secador Mãos Livres tem temperatura máxima de 110ºC Imagem: Karina Hollo/Colaboração para o Guia de Compras UOL

Fácil de montar. O aparelho tem dimensões de 29 cm x 25 cm, pesa cerca de 800g e sua altura pode chegar a até 1,70 metros. É bonito e feito de um material que parece resistente e durável. Apesar da caixa grande e um pouco pesada, para minha surpresa, ele foi bem fácil de montar.

É tecnológico e prático. O aparelho possui potência de 1500W, tem ajuste de 180º em sua barra secadora (para direcionar o vento para diferentes modos de uso) e duas saídas de ar com controle de temperatura. Além disso, a intensidade do vento pode ser regulada por controle remoto.

Ele também possui íons negativos para deixar o cabelo brilhante e com menos frizz, além de fios mais alinhados. Testei e realmente senti menos frizz em meus cabelos cacheados.

Dá para fazer outras tarefas. Ler um livro, checar o feed do Instagram ou se maquiar? Dá para fazer essas e outras atividades enquanto seca os cabelos. É só posicioná-lo, ligar e esperar.

Funciona para cabelo cacheado? Foi a primeira dúvida que tive quando vi o secador, que não tem difusor.

Para cabelos cacheados, o segredo é usar a temperatura mais alta (ele oferece cinco níveis) e a velocidade mais baixa (são três: baixa, média e forte) para não causar frizz. Usei os mesmos finalizadores de sempre e meus cachos ficaram definidos.

Secador Mãos Livres funciona para cabelos cacheados Imagem: Karina Hollo/Colaboração para o Guia de Compras UOL

Temperatura segura. Sua temperatura máxima é de 110°C, o mais indicado por dermatologistas. Ainda assim, é preciso aplicar protetor térmico nos fios antes de usar. Há quem possa dizer que um ventilador poderia fazer a mesma função de secar o cabelo. Obviamente, não é verdade.

O ventilador não tem ar quente e frio ou direcionamento, muito menos íons negativos para deixar o cabelo brilhante e com menos frizz.

Pontos de atenção

Secador Mãos Livres é grande e ocupa espaço. Por uma semana, deixei ele montado no meu quarto. Quando ia usar, levava o aparelho para o banheiro. Se eu tivesse um desse em casa, não sei se desmontaria e montaria a cada uso, pois o processo pode aumentar a chance de que algum encaixe se desgaste e quebre. Ou seja, imagino que seja melhor reservar um canto da casa para deixá-lo.

Velocidade da secagem. Como meu cabelo é cacheado, precisei deixar a velocidade mais baixa para evitar o frizz. Portanto, demorou mais para secar o cabelo. Como estava confortavelmente sentada lendo um livro, não achei de todo mal levar mais tempo para secar os fios.

Deve ser usado preferencialmente sentado. Apesar de o secador chegar a 1,70 metros, em geral, o melhor é usá-lo sentado para não ficar tão próximo da saída de ar.

Secador Mãos Livres vem com controle remoto Imagem: Karina Hollo/Colaboração para o Guia de Compras UOL

Mudança de posição. Em vez de mudar a posição do secador, como a gente faz com aparelhos de mão, fui eu quem mudei de posição para secar o cabelo, posicionando a cabeça para frente, para trás ou de lado. É possível mudar a posição do secador, mas como ele é grande, achei mais prático eu mesma mudar.

Escova exige atenção. Se a intenção for alisar o cabelo, é preciso lembrar que será preciso segurar a escova durante a secagem. Ainda assim, só será preciso segurar a escova, e não o secador também.

Preço. Por oferecer essa possibilidade de deixar as mãos livres, o produto é caro.

O que mudou para mim

Achei bacana simplesmente ficar sentada lendo um livro e o cabelo secar sozinho enquanto usava o aparelho.

Para quem vale a pena

Quem está cansado de ficar com dor no braço ou nos ombros ao secar o cabelo, tem dinheiro para investir no aparelho e possui espaço em casa pode se beneficiar com o secador Mãos Livres.

