Crescimento do PIB do 2º trimestre dos EUA é revisado para cima

WASHINGTON (Reuters) - A economia dos Estados Unidos cresceu mais rápido do que se pensava no segundo trimestre, impulsionada por um declínio nas importações e aceleração dos gastos do consumidor, mas o impulso parece ter diminuído desde então.

O Produto Interno Bruto cresceu a uma taxa anualizada revisada para cima de 3,8% no segundo trimestre, informou o Escritório de Análise Econômica do Departamento de Comércio em sua terceira estimativa do PIB na quinta-feira. Inicialmente, foi relatado que a economia havia crescido a um ritmo de 3,3% no segundo trimestre.

Economistas consultados pela Reuters esperavam que o crescimento do PIB não fosse revisado, O crescimento no último trimestre também foi apoiado por empresas que aumentaram o investimento em produtos de propriedade intelectual, principalmente inteligência artificial.

O governo revisou os dados das contas nacionais do primeiro trimestre de 2020 até o primeiro trimestre de 2025. A economia contraiu a um ritmo de 0,6% no primeiro trimestre, em dado revisado ligeiramente para baixo em relação ao ritmo de declínio de 0,5% informado anteriormente.

A antecipação das importações diante das tarifas de importação do presidente Donald Trump pesou sobre o PIB no trimestre de janeiro a março. O PIB se recuperou no último trimestre, à medida que o fluxo de produtos estrangeiros diminuiu.

As leituras do PIB do primeiro e do segundo trimestres não são um reflexo real da saúde da economia devido às grandes oscilações nas importações. Os economistas esperam um segundo semestre morno devido à incerteza persistente da política comercial, o que limitaria o crescimento econômico a cerca de 1,5% no ano inteiro.

