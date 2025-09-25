Sakamoto: 'Brigões da CPMI seguem os passos de Bolsonaro'

Deputados usam a CPMI do INSS para buscar visibilidade e votos, repetindo estratégias de Jair Bolsonaro, avalia Leonardo Sakamoto, colunista do UOL, no UOL News, do Canal UOL.

O deputado Alberto Gaspar (União), relator da CPMI, disse que o Careca do INSS é o "autor do maior roubo aos aposentados e pensionistas do Brasil". Foi esse comentário que deu início à confusão na sessão no Senado. A discussão entre o deputado federal Zé Trovão (PL) e o advogado do "Careca do INSS" suspendeu a sessão.

É inacreditável, porque uma CPMI como essa, inclusive de um tema polêmico, que chamou a atenção das pessoas, como a da roubalheira do INSS, ela serve como palanque. Que se lasque a população: um dos principais objetivos é palanque. E a gente já viu isso em outras CPIs, CPMIs. Pessoas que têm interesses eleitorais utilizam aquele espaço para causar, e isso gera, sim, diferença.

Leonardo Sakamoto

Você vai pegar o Abilio Brunini, ele causava muito na CPI, ele ia para CPIs, algumas que ele não estava comissão, ele não era nem membro, ele ia para causar, para gritar. Ele acabou o quê? Se elegendo prefeito de Cuiabá. O Zé Trovão tá seguindo a mesma cartilha, que é seguida por uma série de deputados, e olha, eu não tô falando que ele é o único responsável por conta desse barraco, eu tô só falando que esse tipo de coisa de levantar, apontar o dedo... Não tenha dúvida nenhuma, e tudo isso vai virar recorte na rede social do parlamentar.

Leonardo Sakamoto

Para Sakamoto, o objetivo central é transformar confrontos em material para redes sociais, mirando votos e novos cargos, como fazia Jair Bolsonaro.

Tudo isso vai virar TikTok na rede do parlamentar, vai entrar no WhatsApp. Pra quê? Pra conquistar voto, pra reeleição, pra outros voos eleitorais. E sabe que, em última instância, quem é o culpado por tudo isso? Todos eles estão seguindo o mesmo, a mesma estratégia de um parlamentar que ficou durante 30 anos no baixo clero da Câmara dos Deputados e fazia esse tipo de coisa pra chamar atenção. O parlamentar virou presidente da República.

Leonardo Sakamoto

Eu como advogada, eu me sinto muito mal em relação a todo esse desrespeito que não acontece conosco sequer em nenhum tribunal de nenhuma instância desse país. Mas aqui o ambiente está muito hostil. Fala-se muito em direitos humanos, respeito ao devido processo legal, ao direito de ampla defesa, para uns. Mas a gente percebe que tem muita gente aqui que trabalha com uma seletividade incrível.

Soraya Thronicke

O Lula, ao confirmar que pintou realmente uma química, ele também abre espaço para que essa conversa aconteça. Ele está mostrando que ele está indo desarmado, ele está mostrando que realmente concorda com o presidente americano que pintou uma química. Inclusive, se o Trump fizer uma armadilha para ele, o que também é possível, que nem fez com Zelensky, vai expor, inclusive, uma mudança de humor. O Trump fala uma coisa, depois o Lula confirma, aí o Trump muda de humor. Mas tudo pode acontecer. O que é importante agora é que o governo brasileiro está mantendo aberto esse canal, não está se mostrando desesperado para conversar.

Leonardo Sakamoto

Houve uma interferência positiva de empresas americanas e brasileiras para propiciar esse encontro. Então, esse encontro, no discurso escrito havia o componente ideológico. E tudo que ele falou, inclusive tem uma frase que a imprensa não está destacando muito, que é que a situação aqui no Brasil vai muito mal e que só vai melhorar se o Brasil se associar aos Estados Unidos. Quer dizer, é a doutrina Monroe de novo e o alinhamento automático. Então, a ideologia do Departamento de Estado está lá.

Rubens Barbosa

Nós já nos deparamos com alguns paraísos fiscais, não é só um não. Se você pensar que em 2023 nós aprovamos aquela lei de tributação de fundos fechados, o fundo fechado era basicamente um paraíso fiscal aqui no Brasil. A lei das offshore nós começamos a tributar literalmente investimentos em paraísos fiscais no exterior. Nós temos as Fintechs até recentemente, a gente agora passou a exigir informações sobre as suas movimentações, mas até recentemente aquelas contas bolsões, em que se misturavam os valores de vários beneficiários sem a sua identificação, era quase que um benefício, um paraíso fiscal também aqui no país. De fato, o Brasil foi criando ao longo do tempo uma série de salvaguardas que acabaram beneficiando esse tipo de atividade e nós estamos acabando com mais uma delas, que é a utilização de fintechs, de instituições de pagamento para movimentação, para inserir o dinheiro irregular no sistema financeiro formal.

Robson Barreirinhas

