Coreia do Norte teria duas toneladas de urânio altamente enriquecido, segundo ministro sul-coreano

A Coreia do Norte pode possuir até duas toneladas de urânio altamente enriquecido, afirmou nesta quinta-feira (2) o ministro sul-coreano da Unificação, Chung Dong-young.

"Segundo as estimativas dos especialistas, incluindo a Federação de Cientistas Americanos, eles (Coreia do Norte) possuem atualmente quase 2.000 quilos de urânio altamente enriquecido, com uma pureza de 90% ou mais", declarou o ministro.

"Neste exato momento, as centrífugas de urânio da Coreia do Norte estão operando em quatro instalações", disse Chung Dong-young à imprensa.

Durante vários anos, o Ministério da Defesa da Coreia do Sul afirmou que o Norte tinha uma quantidade "significativa" de urânio altamente enriquecido, utilizado para produzir ogivas nucleares. Mas a declaração de Chung é uma rara confirmação pública.

"Cinco ou seis quilos de plutônio são suficientes para fabricar uma bomba nuclear", indicou o ministro.

Segundo ele, 2.000 quilos de urânio altamente enriquecido, que poderiam estar reservados para a produção de plutônio, seriam "suficientes para fabricar uma quantidade enorme de armas atômicas".

O urânio enriquecido é o ingrediente chave para fabricar bombas atômicas porque pode ser convertido em plutônio por meio de combustão em um reator nuclear.

Segundo a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), são necessários 42 quilos de urânio altamente enriquecido para uma bomba atômica, o que significa que 2.000 quilos seriam suficientes para 47 armas do tipo.

Chung afirmou que "interromper o desenvolvimento nuclear da Coreia do Norte é um assunto urgente", mas destacou que as sanções não serão eficazes e que a única solução é uma reunião de cúpula entre Pyongyang e Washington.

O líder norte-coreano Kim Jong Un afirmou nesta semana que está aberto a dialogar com os Estados Unidos, mas condicionou as conversações à manutenção do arsenal nuclear de seu país.

hs/tc/mas/arm/pc/fp

© Agence France-Presse