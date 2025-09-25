Coreia do Norte está perto de desenvolver ICBM que pode atingir EUA com arma nuclear, diz presidente da Coreia do Sul

SEUL (Reuters) - A Coreia do Norte está no último estágio do desenvolvimento de um míssil balístico intercontinental que poderia atingir os Estados Unidos com uma arma nuclear, embora ainda não tenha dominado a tecnologia de reentrada, disse o presidente da Coreia do Sul nesta quinta-feira.

O presidente Lee Jae Myung, que está visitando Nova York para a Assembleia-Geral das Nações Unidas, foi o anfitrião de uma sessão de relações com investidores nesta quinta-feira, na Bolsa de Valores de Nova York. Ele se comprometeu a reduzir os riscos de segurança ligados à Coreia do Norte para atrair mais investimentos e estimular a economia.

"Seja para negociações com os EUA ou para seu próprio regime, eles continuam a desenvolver mísseis balísticos intercontinentais capazes de atingir os Estados Unidos, carregar uma bomba nuclear e bombardear os Estados Unidos", disse Lee.

"Parece que eles ainda não obtiveram sucesso, mas estão no estágio final, restando apenas a chamada tecnologia de reentrada atmosférica. É provável que isso também seja resolvido em breve", disse o líder sul-coreano.

No ano passado, a Coreia do Norte lançou seu maior míssil balístico intercontinental, o Hwasong-19, que voou para o espaço. Especialistas afirmam que esses mísseis são capazes de atingir qualquer alvo nos Estados Unidos, embora a capacidade da Coreia do Norte de guiar o míssil e proteger uma ogiva quando ele reentra na atmosfera ainda seja duvidosa.

Lee reiterou que o presidente dos EUA, Donald Trump, seria a "única" pessoa que poderia ser uma contraparte de negociação para a Coreia do Norte. Trump disse em agosto que queria se encontrar com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, possivelmente ainda este ano.

O líder sul-coreano, que assumiu o cargo em junho, tem procurado melhorar as relações tensas com Pyongyang e propôs um diálogo entre as duas Coreias, mas a Coreia do Norte tem rejeitado esses apelos.

Lee acrescentou que a Coreia do Norte aparentemente conseguiu armas nucleares suficientes para sustentar seus governantes, pedindo negociações para impedi-la de produzir mais armas nucleares que poderiam ser vendidas no exterior.

"Vamos reduzir as armas nucleares em médio prazo. Vamos buscar a desnuclearização em longo prazo", disse ele.

O líder norte-coreano Kim disse que não havia razão para evitar as negociações com os EUA se Washington parasse de insistir que seu país desistisse das armas nucleares.

(Reportagem de Ju-min Park)