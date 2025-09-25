Conheça o Crédito do Trabalhador, o empréstimo consignado do FGTS

Trabalhadores com carteira assinada já podem recorrer a empréstimos utilizando o saldo do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) como garantia, dentro do programa Crédito do Trabalhador.

Como funciona o crédito com garantia do FGTS?

Funcionários contratados pelo regime CLT têm acesso a essa nova linha de financiamento, criada pelo governo federal para ampliar as opções de crédito. A solicitação deve ser feita exclusivamente pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou em bancos credenciados.

No processo, o empregado escolhe o valor que deseja e o sistema apresenta diferentes propostas. O modelo funciona como um leilão: o interessado pode avaliar e selecionar a oferta mais vantajosa, considerando taxas de juros e prazos.

As parcelas são abatidas automaticamente via eSocial, com limite de até 35% do salário mensal. O governo destaca que isso possibilita juros menores do que os cobrados em empréstimos consignados tradicionais. Após a contratação, o acompanhamento do pagamento pode ser feito diretamente no aplicativo.

É permitido utilizar até 10% do saldo do FGTS como garantia. Em caso de demissão, toda a multa rescisória (100%) pode ser direcionada para quitar a dívida. A troca de emprego dentro do regime CLT não altera o contrato já firmado.

A coordenação do programa será feita pelo Comitê Gestor das Operações de Crédito Consignado, responsável por sugerir regras e estabelecer limites de juros.

Desde 25 de abril, quem já possui empréstimos descontados em folha pode migrar para essa nova modalidade. A iniciativa busca, principalmente, reduzir o risco de superendividamento.

Quando vale a pena contratar?

Esse tipo de crédito pode ser interessante para substituir dívidas com juros elevados, como as do cartão de crédito rotativo, cheque especial ou CDC. Para a planejadora financeira Leticia Camargo, da associação Planejar, essa é uma solução útil em situações emergenciais, quando o trabalhador não possui reserva financeira.

Por outro lado, aposentados que ainda trabalham e têm margem consignável pelo INSS devem priorizar o consignado do benefício previdenciário, que oferece condições mais vantajosas do que o consignado CLT.

Antes de assinar o contrato, é fundamental avaliar o CET (Custo Efetivo Total), que mostra o valor real da dívida. Leticia orienta que não se deve assumir parcelas que comprometam excessivamente a renda: o crédito pode ser interessante para financiar a compra de um imóvel, mas não compensa quando a finalidade é apenas cobrir gastos cotidianos.

Como acessar a Carteira de Trabalho Digital?

Para utilizar o aplicativo, é necessário ter cadastro no Gov.br. O processo é simples:

Acesse o portal Gov.br e informe seus dados (CPF, nome completo, data de nascimento, nome da mãe e estado de nascimento); Responda ao questionário com cinco perguntas sobre sua trajetória profissional; Após a validação, será gerada uma senha provisória, que deve ser trocada no primeiro login; Com o cadastro concluído, a carteira digital ficará disponível no app (Android e iOS) ou no site servicos.mte.gov.br

.O documento digital é emitido automaticamente. Segundo a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, qualquer cidadão com CPF já possui a versão digital ativa. Quem nunca teve vínculo formal verá apenas os dados básicos de identificação civil.