Confronto entre detentos deixa ao menos dez mortos em presídio no Equador

25/09/2025 12h45

Um confronto entre presos de quadrilhas do narcotráfico rivais deixou pelo menos dez mortos em um novo massacre em um presídio do Equador, um país mergulhado na violência provocada pelo tráfico de drogas, informou a Polícia nesta quinta-feira (25).

Este balanço eleva a 23 o número de presos mortos em circunstâncias similares nos últimos três dias, além de um guarda penitenciário.

Imagens difundidas pelas redes sociais e checadas pela AFP mostram vários homens estendidos no chão ensanguentados, com o tronco nu, e dois deles decapitados no presídio de Esmeraldas, capital da província de mesmo nome, no norte do país.

Os presídios equatorianos se tornaram há vários anos centros de operação de organizações criminosas, que se enfrentam na disputa pelo poder e protagonizaram chacinas que resultaram na morte de cerca de 500 detentos desde 2021.

Os confrontos mais recentes ocorreram na prisão do conturbado porto petroleiro de Esmeraldas, perto da fronteira com a Colômbia. 

Na segunda-feira, no presídio de Machala, outra cidade costeira, no sudoeste do país, perto da fronteira com o Peru, confrontos entre detentos causaram a morte de 13 presos e um guarda. Outras 14 ficaram feridas, segundo informações oficiais.

A maior matança entre presos no Equador ocorreu em 2021, quando mais de uma centena de detentos foi morta em um presídio de Guayaquil (sudoeste). Este foi considerado um dos piores massacres carcerários da América Latina.

Os presos chegaram a transmitir ao vivo pelas redes sociais os confrontos sangrentos, mostrando corpos decapitados e incinerados.

