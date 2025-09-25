Confiança do consumidor da Alemanha avança para -22,3 em outubro

A mais recente pesquisa do grupo GfK em parceria com o Nuremberg Institute for Market Decisions (NIM) projeta que o índice de confiança do consumidor alemão cairá para -22,3 em outubro, de -23,5 em setembro. A projeção da FactSet era de queda de 23,6. "O clima do consumidor interrompeu sua tendência de queda. O motivo para isso são as expectativas de renda melhoradas, que aumentaram visivelmente em comparação com o mês anterior", destaca Rolf Bürkl, chefe de Clima do Consumidor do NIM.