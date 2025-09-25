Concurso em Joinville oferece 155 vagas e tem salários de até R$ 12 mil
O município de Joinville, em Santa Catarina, abriu concurso público e oferece 155 vagas de trabalho com salários que chegam a quase R$ 12 mil.
O que aconteceu
Ao todo, são 155 vagas, além do cadastro de reserva para nível fundamental, médio/técnico e superior. Há oportunidades para o quadro de servidores do Município de Joinville e para o Hospital Municipal São José.
O maior salário, segundo o edital publicado ontem, é para advogado: R$ 11.858,02. As cargas horárias variam entre 120 e 220 horas ao mês. Já para o hospital, todos os cargos têm remuneração de R$ 128,83 por hora.
As inscrições devem ser realizadas por meio do site do Instituto AOCP, banca responsável pelo certame, das 9h do dia 25 de setembro até 14h do dia 27 de outubro. O valor da inscrição varia entre R$70 e R$ 180.
Para o cargo de nível fundamental, a seleção será por meio de prova objetiva, com 30 questões. Para nível médio/técnico, a prova objetiva terá 50 questões e a prova discursiva. Já para os candidatos de nível superior, o certame será composto por três fases: prova objetiva, discursiva e prova de títulos.
De acordo com o cronograma, as provas devem ser realizadas no dia 7 de dezembro deste ano. No período da manhã serão realizadas as provas de nível fundamental e médio/técnico e a tarde as provas de nível superior.
As vagas do Concurso Público de Joinville
- Nível fundamental: Tratador de animais;
- Nível médio e técnico: Auxiliar de saúde bucal, Técnico em edificações, Topógrafo, Educador, Técnico agrícola, Técnico em contabilidade, Técnico em análises clínicas, Técnico em enfermagem, Técnico em radiologia, Técnico em segurança do trabalho e Assistente cultural monitor de museus;
- Nível superior: Administrador, Advogado, Analista clínico, Analista de Tecnologia de Informação, Arqueólogo, Biólogo, Cirurgião Dentista Endodontista, Cirurgião Dentista Odontopediatria, Cirurgião Dentista Traumatologia Bucomaxilofacial, Contador, Economista, Enfermeiro, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Cartógrafo, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Engenheiro de Transportes e Logística, Engenheiro Florestal, Engenheiro Mecânico, Engenheiro Químico, Engenheiro Sanitarista, Especialista Cultural - Museus, Especialista Cultural - Preservação e Restauração, Geólogo, Historiador, Médico Cardiologista, Médico Cirurgião Plástico, Médico Cirurgião Plástico Fissura Labial, Médico Clínica Médica, Médico Dermatologista, Médico Endocrinologista, Médico Fisiatra, Médico Gastroenterologista, Médico Ginecologista Obstetra, Médico Ginecologista Patologia de Colo, Médico Infectologista, Médico Mastologista, Médico Medicina do Trabalho, Médico Neurologista, Médico Neurologista Pediátrico, Médico Oftalmologista, Médico Otorrinolaringologista, Médico Patologista, Médico Pediatra, Médico Psiquiatra, Médico Reumatologista, Médico Urologista, Médico Veterinário, Nutricionista, Odontólogo Plantonista, Pedagogo, Psicólogo, Relações Públicas, Técnico em Atividades Esportivas, Tecnólogo em Turismo, Terapeuta Ocupacional, Médico Plantonista Cirurgião Geral, Médico Plantonista Clínica Médica, Médico Plantonista Pediatra;
- Hospital Municipal São José (nível superior): Médico Plantonista Anestesiologista, Médico Plantonista Cardiologista, Médico Plantonista Cirurgião Cabeça-pescoço, Médico Plantonista Cirurgião Coloproctologista, Médico Plantonista Cirurgião Geral, Médico Plantonista Cirurgião Geral/Transplante, Médico Plantonista Cirurgião Oncológico, Médico Plantonista Cirurgião Plástico, Médico Plantonista Cirurgião Torácico, Médico Plantonista Cirurgião Vascular, Médico Plantonista Clínica Médica, Médico Plantonista Gastroenterologista, Médico Plantonista Hematologista, Médico Plantonista Infectologista, Médico Plantonista Intensivista, Médico Plantonista Medicina de Emergência (Emergencista), Médico Plantonista Nefrologista, Médico Plantonista Neurologista, Médico Plantonista Neurorradiologista Intervencionista, Médico Plantonista Oftalmologista, Médico Plantonista Oncologista, Médico Plantonista Ortopedista, Médico Plantonista Ortopedista Cirurgia do Joelho, Médico Plantonista Ortopedista Cirurgia-mão, Médico Plantonista Ortopedista Coluna Vertebral, Médico Plantonista Ortopedista Ombro e Cotovelo, Médico Plantonista Ortopedista pé e Tornozelo, Médico Plantonista Ortopedista Quadril, Médico Plantonista Ortopedista Tumores Ósseos, Médico Plantonista Otorrinolaringologista, Médico Plantonista Pneumologista, Médico Plantonista Radiologista, Médico Plantonista Radiologista Intervencionista, Médico Plantonista Radioterapeuta e Médico Plantonista Urologista.