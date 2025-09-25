Com anistia em xeque no Congresso, Valdemar visita Bolsonaro

Topo

26.jun.2023 - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto - Danilo Verpa/Folhapress
Amanda Freitas

25/09/2025 14h22Atualizada em 25/09/2025 14h22

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, chegou por volta das 14h20 ao condomínio Solar de Brasília para se encontrar com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar. Ele evitou a imprensa na entrada e não falou com os jornalistas.

O que aconteceu

Moraes autorizou a visita na semana passada. O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), é o relator dos processos contra Bolsonaro no Supremo, por isso tem de liberar os encontros pedidos pela defesa. Na segunda-feira, foi a vez do líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, que passou a tarde na casa de Bolsonaro.

Ao deixar a casa de Bolsonaro, Sóstenes insistiu em anistia. O deputado disse que o relator está de acordo com ele em alguns pontos: "Ele concorda comigo de que não cabe ao Congresso Nacional fazer dosimetria. A dosimetria cabe ao Poder Judiciário. Nós poderíamos até, se fosse algum tipo de decisão, que não é o nosso caso neste momento, buscar alterações de pena. É o máximo que o Congresso poderia fazer, mas que não é a nossa intenção fazer esse tipo de debate nesse momento".

Projeto da anistia esfria no Congresso. Ontem, o Senado enterrou de vez a PEC da Blindagem, derrubando a votação expressiva que havia tido o projeto na Câmara. Senadores têm dito que farão o mesmo com o texto da anistia, apesar das pressões dos bolsonaristas.

O relator já disse ser "impossível" seguir com ideia da anistia. O deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP) foi escolhido pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para relatar a proposta. Ele rebatizou a medida de "PL da Dosimetria".

Deputado tenta negociar uma redução das penas dos condenados por tentativa de golpe e pelos atos antidemocráticos do 8 de Janeiro. Isso beneficiaria Bolsonaro, mas não o livraria de todos os anos da punição, mas o PL está irredutível sobre o pedido por anistia. O ex-presidente e mais sete aliados, incluindo ex-ministros, foram condenados a penas de prisão que variam entre 16 e 27 anos.

O clima para negociação cada vez pior. Nesta semana, o deputado tem feito reuniões individuais com os partidos para negociar a proposta. Ao UOL, disse que saiu bravo do encontro com o PL. Reclamou que parte dos políticos foi lá só para criticá-lo e publicar cortes de vídeos nas redes sociais.

